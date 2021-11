La prima puntata di The Voice Senior 2021 di Antonella Clerici ha regalato davvero tantissime emozioni. Una puntata all’insegna della musica con la partecipazione di cantanti professionisti e non che, all’età di 60 e più, hanno deciso di rimettersi in gioco partecipando alla versione ‘senior’ del noto talent show musicale. Scopriamo i nomi dei primi cantanti ammessi e l’entrata nel team dei quattro coach: Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino.

The Voice Senior 2021, la prima puntata

Antonella Clerici è tornata più raggiante che mai al timone di The Voice Senior 2021, il talent show musicale di Rai1. Dopo il grande successo della prima edizione che ha consacrato Ermanno Sinni vincitore, la musica torna protagonista indiscussa con la prima fase dei Cut. I quattro coach Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino sono chiamati a selezionare i 24 cantanti da inserire nelle proprie squadra.

Tutti i 24 cantanti passeranno alla fase Knock Out dove i singoli concorrenti si sfideranno con il proprio cavallo di battaglia. In questa fase di gioco spetterà al coach decidere chi eliminare e chi può accedere alla fase finale. Ricordiamo che la finalissima di The Voice 2021 è prevista per venerdì 21 gennaio 2022. In questa occasione a decidere il vincitore di The Voice Senior 2021 sarà il pubblico da casa tramite il televoto.

The Voice Senior 2021, I concorrenti suddivisi per squadra

La prima puntata di The Voice Senior 2021 è partita con la fase delle Blind Audition. I coach di spalle si sono girati per scegliere i talenti da inserire nel proprio team. Ecco le scelte dei coach dopo il primo appuntamento.

La squadra di Loredana Bertè:

Walter Sterbini canta “Cambiare”

Carlo Andreoli canta “Sultans of Swing”.

La squadra di Orietta Berti:

Maria Gatti canta “Your Love”;

Rossella Boni canta “Un’emozione da poco”;

Rosa Gianocchiaro canta “E Salutala per me”.

La squadra di Gigi D’Alessio:

Ida Lertora, ha cantato “Oggi sono io”, clicca qui per il video;

Piero Cotto e Beatrice Pasquali (duo), cantano “Grazie perchè”, clicca qui per il video;

Claudia Arvati, canta “Mentre tutto Scorre”, clicca qui per il video;

Eddie Oliva, canta “A rumba de scugnizzi”, clicca qui per il video.

La squadra – Team di Clementino:

Russel Russel canta “Disco Inferno”;

Vittorio Bonetti canta “A Muso Duro”.