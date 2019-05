The Voice 2019: Blind Auditions ufficialmente terminate. Gigi D’Alessio, Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno hanno composto il loro team. Ecco i 24 talenti che si giocheranno il tutto per tutto nella prossima fase delle Battle.

The Voice of Italy 2019 Blind Auditions terminate

La musica è tornata a suonare su Rai2 con Simona Ventura e la nuovissima edizione di The Voice of Italy 2019. Dopo le prime puntate dedicate alle Blind Audition, i quattro coach hanno fatto le loro scelte arrivando all’ultima puntata di Blind con 14 concorrenti. Tutti e quattro i coach hanno dovuto però fare un’ulteriore scrematura scegliendo solo 6 concorrenti da portare avanti alla fase della Battle. Ecco i quattro team che da martedì 28 maggio si giocheranno la permanenza nel talent musicale di Rai2 giunto alla fase della Battle.

The Voice of Italy: ecco i quattro team

Curiosi di scoprire i team dei quattro coach di The Voice of Italy 2019? Ecco i concorrenti scelti da Gigi D’Alessio, Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno protagonisti della sesta puntata delle Battle:

Team Morgan

Diablo

Elisa Paschetta

Erica Bazzeghini

Matteo Camellini

Noemi Mattei

Violet

Team Elettra

Andrea Bertè

Greta Giordano

Leslie

Miriam Ayaba

Tahnee Rodriguez

Trisss

Team Gué

Brenda Carolina Lawrence

Federica Filannino

Francesco Da Vinci

Hindaco

Ilenia Filippo

Josuè Previti

Team Gigi

Andrea Settembre

Carmen Pierri

Domenico Iervolino

Elisabetta Pia Ferrari

Eliza G

Sofia Tirindelli

Nella fase successiva delle Battle, ogni coach dovrà per forza di cose eliminare 3 dei 6 concorrenti. Ogni coach dividerà il proprio team in tre gruppi da due concorrenti: tutti dovranno esibirsi in coppia sul palco presentando la stessa canzone.

Una volta conclusa l’esibizione, spetterà al coach decidere quale concorrente potrà accedere alla fase successiva dei Knockout e chi, invece, dovrà abbandonare il programma.