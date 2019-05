Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di The Voice of Italy 2019. Dopo le Blind, ieri ci sono state le Battle tra gli elementi dei quattro team. I coach hanno scelto i dodici semifinalisti che si affronteranno nella prossima puntata del talent show. Di seguito vi riportiamo tutti i nomi dei cantanti che sono approdati in semifinale.

The Voice of Italy 2019, i nomi dei semifinalisti

Si avvicina la semifinale di The Voice of Italy 2019, talent show condotto da Simona Ventura. I quattro coach Morgan, Gigi D’Alessio, Elettra Lambroghini e Gue Pequeno hanno scelto i dodici talenti che si contenderanno l’ambita finale nella prossima puntata del talent show. Questi i nomi dei dodici semifinalisti di The Voice of Italy 2019

Per il Team Gue:

Brenda Carolina Lawrence

Ilenia Filippo

Francesco Da Vinci

Per il Team Gigi:

Domenico Iervolino

Carmen Pierri

Elisa Gaiotto

Per il Team Elettra:

Miriam Ayaba

Andrea Bertè

Greta Giordano

Per il Team Morgan:

Matteo Camellini

Diablo

Erica Bazzeghini

The Voice of Italy 2019, quando va in onda la semifinale?

Cambio di programma per The Voice of Italy 2019. La prossima puntata del talent show condotto da Simona Ventura non andrà in onda martedì prossimo, come di consueto, ma giovedì 30 maggio. La prossima puntata sarà la semifinale di The Voice of Italy 2019. I quattro coach dovranno scegliere il cantante del proprio team da mandare direttamente in finale.

Nell’ultima puntata di The Voice of Italya 2019, i quattro cantanti si sfideranno per la vittoria del talent show di Rai Due. I favoriti sono Miriam Ayaba per il Team Eletta, Francesco Da Vinci per il Team Gue, Elisa Gaiotto per il Team Gigi e Erica Bazzeghini per il Team Morgan. Il team più talentuoso è sicuramente quello di Gue Pequeno che, oltre al figlio di Sal Da Vinci, ha in squadra anche la talentuosissima Brenda Carolina Lawrence e alle Battle ha dovuto rinunciare alla cantante Hindaco.