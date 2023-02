Arriva anche in Italia, “The Voice Kids”: la versione per i più piccoli del talent show alla cui conduzione ritroviamo la bravissima Antonella Clerici. Dopo la Finale di “The Voice Senior”, in onda venerdì 3 marzo, il giorno dopo per due sabati consecutivi ci sarà la versione under del programma con protagonisti i più piccoli.

“The Voice Kids”, la versione per i più piccoli del talent show approda su Rai1: ecco quando in tv

“The Voice Kids”, la versione del talent musicale i cui protagonisti sono bambini e adolescenti andrà in onda sabato 4 marzo 2023, il giorno dopo la Finale di The Voice Senior, in onda venerdì 3 febbraio. Il noto talent canoro, che abbiamo visto nella versione classica e anche nella versione Senior, ha registrato ottimi ascolti. Ora, approderà in prima serata su Rai1, la versione con i più piccoli.

Il talent musicale ha battuto nettamente la concorrenza, registrando uno share medio pari al 23,27% di share con 3.777.249 telespettatori. Insomma, che il programma stia entrando nel cuore degli italiani è più che evidente! Un buon auspicio oltre che un ottimo segno per the Voice Kids che a breve andrà in onda nei sabati sera dei primi di marzo.

The Voice Kids: quante puntate sono e chi sono i coach che formano la giuria?

Al momento sono previste due puntate: la prima di Blind Auditions e la seconda la Finale direttamente. Questo per testare se anche nella versione con i più piccoli il talent piace oppure no. Due puntate pilota dunque, per sondare il terreno e verificare se piace al pubblico italiano.

La giuria sarà composta dagli stessi giudici che sono presenti in The Voice Senior:

Loredana Bertè,

Gigi D’Alessio,

Clementino,

I Ricchi e poveri.

Insomma, squadra vincente non si cambia!

Appuntamento quindi con The Voice Kids da sabato 4 marzo 2023 in prima serata su Rai1 per un totale di due puntate.