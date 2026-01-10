Tutto pronto per la nuova edizione di The Voice Kids 2026, la versione junior del talent show condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sui giudici, coach e concorrenti!

The Voice Kids 2026 quando inizia su Rai1

Al via da stasera, sabato 10 gennaio 2026, dalle ore 21.30 su Rai1 la nuova edizione di “The Voice Kids 2026“, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione riconfermata Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids.

La nuova stagione del talent show si apre all’insegna della musica e del divertimento con la presenza di tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach. Una formula vincente quella del format The Voice che parte con la fase delle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” distintive del programma, con i coach di spalle che ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Nel caso saranno più coach a voltarsi spetterà al giovane concorrente decidere a chi affidare il proprio percorso.

The Voice Kids 2026, format e quante puntate

Sei le puntate della nuova edizione di The Voice Kids 2026: le prime quattro sono dedicate alla fase delle “Blind Auditions”, mentre le successive due alla semifinale e finale. Attenzione: anche per la versione junior del talent show durante le audizioni al buio i coach avranno a disposizione il “Super Pass“, ossia uno speciale pass che garantirà ad uno dei concorrenti di accedere direttamente alla finale. Non solo, presente anche il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach – giudice avrà una squadra formata da nove concorrenti. Il titolare del “Super Pass” avrà l’accesso diretto alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del “Super Pass” – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

The Voice Kids 2026, coach e giudici

Ma passiamo ai giudici e coach della nuova edizione di The Voice Kids 2026. Sulle sedie rosse della versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese ci sono: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior.

Ricordiamo che il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia

The Voice Kids è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.