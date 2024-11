The Voice Kids 2024 sta per tornare con una nuova edizione. Il talent, che mostra la bravura di giovanissimi cantanti, vedrà come sempre Antonella Clerici presentare le nuove promesse musicali. Vediamo insieme chi saranno i giudici e quando andrà in tv.

The Voice Kids 2024, confermati i quattro coach: quando in tv

Dopo il successo di The Voice Generation, arriva una nuova edizione di The Voice Kids. A condurre il talent, che vede esibirsi bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, c’è come sempre Antonella Clerici. La prima puntata della terza stagione andrà in onda in prima serata venerdì 15 novembre 2024 su Rai1.

Squadra che vince non si cambia anche per quanto riguarda i quattro giudici. I coach, che devono girarsi per scegliere i giovani cantanti che compongono la loro squadra sono Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè ed Arisa.

Il format resta invariato, nelle prime puntate vedremo le sessioni di “Blind Auditions” dove i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Nel caso in cui vengano scelti da più coach, sarà il singolo concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da alcuni elementi che si contenderanno il posto in finale. Non mancheranno le storie dei giovani protagonisti di The Voice Kids che porteranno sul palco non solo la voce ma anche le loro emozioni.

Chi ha vinto il talent nel 2023

“The Voice Kids” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è “figlio” di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. Le puntate andranno in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay dove sarà possibile vedere tutte le clip delle esibizioni. A vincere lo scorso anno The Voice Kids era stato Simone Grande, del team di Clementino.