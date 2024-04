The Voice Generations è pronto a far emozionare tutti. Il programma, nuova veste di The Voice Senior, sarà condotto da Antonella Clerici. Vediamo insieme di cosa si tratta, chi saranno i giudici e quando andrà sarà trasmesso.

The Voice Generations: regolamento e giudici

Dopo la vittoria di Diana Puddu, del team di Gigi D’Alessio a The Voice Senior, torna il programma che dà una seconda opportunità ai cantanti. Su Rai 1, andrà infatti in onda The Voice Generations, spin off di The Voice, dove a sfidarsi per la vittoria finale saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica.

Saranno due le puntate trasmesse in prima serata, alle ore 21.30, su Rai 1 venerdì 12 e venerdì 19 aprile 2024. Al timone c’è Antonella Clerici accompagnata dai quattro coach che abbiamo visto sia a The Voice Senior che nella versione Kids. Si tratta quindi Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed Arisa. Come spiegato dalla conduttrice Antonella Clerici nel promo del programma, non occorre un legame di sangue tra i concorrenti ma basta che i partecipanti (da due in poi) siano legati da amicizia e “amore”, in tutte le sue declinazioni.

The Voice Generations, spin-off di The Voice, è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia mentre la regia è di Sergio Colabona.

#TheVoiceGenerations mette a confronto generazioni diverse unite da una passione: la musica! Da Venerdì 12 aprile alle 21:30 su @RaiUno e @RaiPlay ✌️🎤 pic.twitter.com/OeUCM6jrl7 — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) April 2, 2024

Anticipazioni della prima puntata del 12 aprile

Ma come si svolgerà The Voice Generations? La prima puntata, quella del 12 aprile, vedrà in onda le “Blind Auditions”, dove i coach, dando le spalle ai concorrenti, ascolteranno le performance dei gruppi in gara. Come già visto nelle altre versioni del programma, i concorrenti selezionati dovranno poi scegliere con quale coach fare squadra. Anche qui, i giudici avranno l’opportunità di ‘bloccare’ un loro collega e impedire così di portare quel gruppo nel proprio team.

Venerdì 12 aprile quindi vedremo ogni coach scegliere due concorrenti per un totale di 8 gruppi che si sfideranno nella puntata finale di venerdì 19 aprile. Dopo aver riascoltato tutti i cantanti, ne passeranno soltanto quattro. A decretare il vincitore, sarà il pubblico in studio, dotato di un telecomando. Le puntate saranno trasmesse su Rai 1 e sarà possibile vederle on demand su RaiPlay.