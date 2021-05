The Underground Railroad su Prime Video: trama e cast della serie tv

Il Premio Oscar Barry Jenkins è lo showrunner, regista e produttore esecutivo di The Underground Railroad, serie Amazon Original composta da dieci episodi e basata sul’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead. Tra i produttori esecutivi anche Adele Romanski, Mark Ceryak, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Brad Pitt, Richard Heus, Jacqueline Hoyt e Colson Whitehead. La serie tv è una produzione Plan B, Pastel e Big Indie con Amazon Studios, disponibile sulla piattaforma Prime Video il 14 maggio.

The Underground Railroad su Prime Video: la trama della serie tv

La serie segue il disperato tentativo di fuga per la libertà di una schiava africana, Cora Randall, nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia per andare alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (la Underground Railroad del titolo), Cora scopre che non si tratta di una leggenda, ma di una vera e propria ferrovia dove ingegneri e conducenti hanno dato vita a una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Il suo viaggio è pieno di ostacoli da cui Cora deve guardarsi le spalle, tra cui Ridgeway, un cacciatore di taglie la cui missione è riportarla nella piantagione da cui è fuggita. Ridgeway è ancora più determinato perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica schiava che non è mai riuscito a catturare.

Spostandosi da uno Stato all’altro, Cora deve affrontare la dura eredità di una madre che l’ha abbandonata, lasciandola sola, mentre lotta per cercare di costruirsi una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.

The Underground Railroad: il cast e i personaggi della serie tv

Il cast di The Underground Railroad è composto dalla giovane promessa Thuso Mbedu nei panni della protagonista Cora Randall; Chase W. Dillon è Homer; e Joel Edgerton nei panni del cacciatore di taglie Ridgeway, incaricato di riportare Cora nella piantagione. Completano il cast: