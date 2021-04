La vita e soprattutto i crimini del serial killer Charles Sobhraj vengono narrati nella serie The Serpent, una produzione britannica in esclusiva su Netflix. Composta da otto episodi, lo show si propone di esplorare gli omicidi di Sobhraj, attivo negli anni Settanta, le indagini della polizia e la sua successiva cattura. Le riprese si sono effettuate in Thailandia nel 2019, fino a quando lo scoppio della pandemia COVID-19 ha interrotto la produzione per cinque mesi. Il set è stato riaperto nell’agosto 2020 e gli ultimi ciak sono stati ultimati nell’Hertfordshire, in Inghilterra. Il debutto sulla rete britannica BBC One è avvenuto nel giorno di Capodanno del 2021, successivamente tutti gli episodi sono stati resi disponibili sulla piattaforma BBC iPlayer. In Italia, la serie tv è disponibile interamente sul servizio di streaming Netflix il 2 aprile.

The Serpent: la trama della serie tv

Charles Sobhraj è stato il principale sospettato di una scia omicidi irrisolti compiuti dal 1975 al 1976. Circa venti persone, tutti giovani turisti, sono stati uccisi tra l’India, la Thailandia e il Nepal durante il periodo Hippie Trail. Psicopatico, truffatore, ladro e maestro del travestimento, Sobhraj riesce abilmente a sfuggire alla cattura delle autorità di tutto il mondo, diventando l’uomo più ricercato dell’Interpol: nel 1976 aveva all’attivo tre mandati di arresto in tre diversi continenti.

Quando Herman Knippenberg, un giovane diplomatico presso l’ambasciata olandese a Bangkok, entra involontariamente nell’intricata rete criminale di Sobhraj, scatena una straordinaria catena di eventi che lo vedrà iniziare una partita a scacchi col criminale, per cercare di assicurarlo alla giustizia.

The Serpent: il cast e i personaggi della serie Netflix

A interpretare Charles Sobhaj c’è Tahar Rahim, attore francese nominato al Golden Globe 2021 per il suo ruolo nel film The Mauritanian. Al suo fianco, Jenna-Louise Coleman, attrice inglese nota al pubblico per avere interpretato la companion del Dottore in Doctor Who e la Regina Vittoria nella serie Victoria. Qui la troviamo nella parte di Marie-Andrée Leclerc, partner di Sobhraj e spesso sua complice. Completano il cast: Billy Howle ed Ellie Bamber nel ruolo di Herman e Angela Knippenberg.