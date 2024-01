Tutto pronto per i nuovi episodi di The Rookie 5, la serie tv di successo con protagonista Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan. Ecco il cast e gli episodi della nuova imperdibile stagione trasmessa in prima serata su Rai2.

The Rookie, la stagione 5 in prima serata su Rai2

Venerdì 12 gennaio 2024 dalle ore 21.20 riparte in prima serata su Rai 2, in prima visione assoluta, la quinta stagione di “The Rookie”, la serie tv di grande successo con protagonista Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan. Due gli episodi di questo attesissimo ritorno. Il primo episodio “Ondata di calore”: la città di Los Angeles è sconvolta da un caldo insopportabile. Intanto la polizia è chiamata a risolvere una serie di situazioni complicate: dalla scoperta di un cadavere in un congelatore alla produzione di fentanyl, un potente farmaco utilizzato come droga, in una casa. Una volta giunti nell’appartamento, gli agenti scoprono che è presenta anche una bambina e Celina e cercano di fare di tutto per metterla in salvo.

Il secondo episodio, invece, si intitola “Sentenza di morte”. Tim entra in una nuova squadra, ma incontra una serie di difficoltà per inserirsi e farsi apprezzare. Poco dopo però conquista la fiducia di tutti liberando la mamma di Cosmo, il bimbo di cui Tamara è la baby-sitter, presa in ostaggio da alcuni trafficanti. Intanto Nolan, impegnato ad occuparsi di alcuni attacchi contro i pompieri, riceve una telefonata drammatica che gli comunica che sua madre è morta.

The Rookie, cast ed episodi della 5 stagione

La quinta stagione di The Rookie ha debuttato in America lo scorso 25 settembre sui canali ABC. In Italia è arrivata con i primi episodi il 10 novembre 2023, ma dopo la pausa natalizia riprende la sua consueta programmazione: il venerdì sera in prima serata su Rai2. La stagione è composta da 22 episodi inediti della durata di circa 40 minuti.

Nel cast della quinta stagione ritroviamo quasi tutti i protagonisti delle precedenti. A cominciare da Nathan Fillion, che presta il volto all protagonista John Nolan. Nel cast anche: Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Melissa O’Neil, Eric Winter e Mekia Cox. Infine, Tru Valentino promosso tra i personaggi principali con il suo agente Aaron Thorsen.

L’appuntamento con The Rookie 5 è tutti i venerdì in prima serata su Rai2.