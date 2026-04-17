Su Rai 2 sta per tornare ‘The Rookie‘ con la settima stagione. La serie, ispirata alla storia vera del poliziotto Bill Norcross, arriva ora in chiaro. Scopriamo insieme il cast, la trama e dove vederla in tv.

Dove vedere ‘The Rookie 7’ in Italia: quando in tv

Manca solo una stagione per il gran finale di ‘The Rookie’. La serie statunitense, ideata da Alexi Hawley, va in onda in Italia dal 2019 e ha da subito trovato collocazione nei palinsesti di Rai2. Dopo essere stata disponibile in streaming, da marzo su Disney+ e Netflix, ‘The Rookie 7‘ arriva ora in chiaro e in tv.

Quando verrà trasmessa? I primi due episodi dal titolo ‘Mine vaganti‘ e ‘L’osservatore‘ sono in programma per sabato 18 aprile 2026 in prima serata, alle ore 21.20, su Rai2. Sarà possibile rivedere gli episodi anche in streaming su RaiPlay.

Ma qual è la trama della settima stagione? Protagonista è ancora John Nolan (interpretato dall’attore Nathan Fillion) che di ritorno da un infortunio, affronta una crisi personale e la minaccia di un fuggitivo che prende di mira Bailey (l’attrice Jenna Dewan). In stazione intanto arrivano due nuove reclute, Seth (Patrick Keleher) e Miles (Deric Augustine).

Tra indagini su un serial killer e un vigilante mascherato, Celina Juarez (Lisseth Chavez) affronta le sue ultime prove da recluta, incluso il pattugliamento in borghese. La squadra si ritrova impegnata tra incendi e sparatorie. La stagione culmina con la difesa dell’innocenza di Nyla (Mekia Cox) e la gestione di un gruppo di detenuti temporaneamente ospitati in centrale.

Le anticipazioni dei primi due episodi di ‘The Rookie 7’

In totale saranno 18 gli episodi della settima stagione di ‘The Rookie‘. Vediamo nel dettaglio quali sono le anticipazioni dei primi due che andranno in onda sabato 18 aprile 2026 su Rai2.

Episodio 1 – ‘Mine Vaganti’ (43 minuti)

Gli eventi riprendono dopo il finale della sesta stagione. Di ritorno da un infortunio, Nolan dubita del proprio istinto dopo aver rischiato grosso. Lucy e Tim scommettono su chi riuscirà ad addestrare la recluta migliore

Episodio 2 – ‘L’Osservatore’ (43 minuti)

“Mentre Celina è in pattugliamento solitario per la giornata in borghese, gli altri agenti danno la caccia a un vigilante mascherato che diventa sempre più spericolato.”

Non perdere l’appuntamento con ‘The Rookie 7‘, su Rai2, dal 18 aprile 2026.