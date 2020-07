The Resident 2, la seconda stagione del medical drama approda con i nuovissimi episodi in prima serata su Rai1. Ecco la data di inizio, il cast e le anticipazioni della serie creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi.

The Resident 2 dove vederlo: data di inizio su Rai1

Tutto pronto per il debutto della seconda stagione di “The Resident 2“, la serie televisiva americana in onda da martedì 14 luglio 2020 alle ore 21.25 su Raiuno . Un’estate all’insegna del medical drama creato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi con protagonisti Emily VanCamp e Matt Czuchry.

Anche la seconda stagione, come è successo per la precedente, si occuperà della malasanità e della burocrazia ospedaliera americana. Proprio il titolo della serie, infatti, è il sunto dell’intero racconto. La storia di un medico che dopo il primo anno di internato si ritrova a sostenere l’esame finale per diventare “the Resident”, ossia un medico qualificato.

The Resident 2 anticipazioni primo episodio

Nel primo episodio l’ospedale Chastain Park Memorial di Atlanta dovrà fronteggiare un improvviso black out elettrico che blocca le terapie intensive e gli interventi chirurgici. Un’emergenza che costringerà l’internista Conrad a prendere delle decisioni non condivise dal primario Randolph Bell interessato da sempre agli interessi economici della strutture.

Parlando del personaggio di Conrad Hawkins, l’attore Matt Czuchry ha detto:

“Conrad è in perenne contrasto con Bell perché ritiene che alcuni protocolli medici siano superati e, di conseguenza, agisce seguendo l’istinto e la coscienza, mettendo al primo posto il bene dei pazienti”.

The Resident 2, il cast della seconda stagione

Nel cast della seconda stagione di “The Resident 2” ritroveremo Matt Czuchry nei panni dell’internista Conrad Hawkins. Emily VanCamp, invece, è l’infermiera Nicolette “Nic” Nevin e naturalmente tutta l’equipe dell’Ospedale Chastain Park Memorial di Atlanta.

Per Emily VanCamp, volto noto di serie di grande successo come “Revenge” ed “Everwood” e del film saga “Captain America”, si tratta di una partecipazione che sorprende visto che l’attrice ha sempre dichiarato di non essere una grande fan della serie ambientate negli ospedali. In realtà l’attrice ha fatto un’eccezione colpita dal copione della serie in cui interpreta un ruolo diverso: ” mette in luce i lati oscuri della sanità americana e parla della mancanza di trasparenza e di responsabilità da parte di alcuni medici”.

L’appuntamento con “The Resident 2” è da martedì 14 luglio 2020 in prima serata su Raiuno.