The Regime – Il Palazzo del Potere, una delle miniserie più attese del momento, sta finalmente per approdare sul piccolo schermo. Vari i motivi di interesse intorno a questa produzione HBO che sembra avere tutte le carte in regola per appassionare un gran numero di spettatori.

Innanzitutto il cast stellare, che annovera alcuni dei nomi e dei volti più gettonati della cinematografia mondiale attuale, basti pensare alla ex Rose di Titanic Kate Winslet, al tenebroso e bravissimo Matthias Schoenaerts, che ha fatto innamorare schiere di donne in Suite Francese e all’inossidabile Hugh Grant, re indiscusso della commedia romantica. E poi c’è la trama, che promette di mostrare il dietro le quinte del potere totalitario, senza dimenticare le fragilità umane che pure, sempre, lo accompagnano. Scopriamo di più sulla miniserie.

The Regime – Il Palazzo del Potere: la trama

Ci troviamo in un immaginario Paese europeo politicamente retto da un governo fin troppo autoritario. Al potere infatti, c’è la dispotica cancelliera Elena Vernham. Per un anno osserviamo cosa avviene all’interno delle mura del palazzo, ma anche fuori, dove monta la protesta dei cittadini. Intanto, il crescere del dissenso interno ed esterno rende più paranoica del solito Elena, che chiede aiuto al suo braccio destro Zubak per far tornare la situazione alla normalità. Tutto invece, man mano che passano le settimane e i mesi, diventa sempre più complicato.

Cast completo e location

The Regime – Il Palazzo del Potere è stato girato fra l’Austria e la Gran Bretagna. E’ una miniserie targata HBO, la regia è di Stephen Frears e Jessica Hobbs, la produzione è Made in USA.

Questo il cast principale completo: Kate Winslet, Martha Plimpton, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough e Hugh Grant.

Quando e dove vederlo in tv

La prima stagione di The Regime – Il Palazzo del Potere è costituita in tutto da 6 puntate che andranno in onda su Sky Atlantic e Now a partire da Lunedì 4 Marzo.