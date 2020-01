A quattro anni dal debutto su Netflix, si conclude la stravagante sitcom con protagonista Ashton Kutcher. Dal 24 gennaio è disponibile The Ranch 8, ultimo capitolo della serie Tv incentrata sulle vicende di un ex giocatore di football che aiuta il padre a gestire il ranch di famiglia. La serie è in realtà composta da quattro stagioni, ciascuna suddivisa in due parti e distribuite in tranche da 10 episodi l’una (in totale quindi sono otto parti e 80 episodi). Tra i produttori della serie figurano Ashton Kutcher e Danny Masterson che recitano anche.

The Ranch 8 su Netflix: la trama dell’ultimo capitolo

The Ranch è ambientato a Iron River Ranch, una immaginaria città in Garrison, Colorado e segue la vita dei Bennett, una famiglia disfunzionale composta da due fratelli, il loro padre proprietario del ranch e la moglie da cui si è separato, che gestisce un bar locale.

Colt Bennett è un ex star del football del liceo e del college che ha perseguito una carriera professionale con successi contrastanti senza mai trovare un lavoro regolare né la popolarità sperata, ma piuttosto aggrappandosi a ruoli di ripiego.

Ritorna nella sua città dopo un’assenza di quindici anni in modo da poter sostenere una prova con un team di semi-professionisti, così decide di rimanere per aiutare suo padre e suo fratello maggiore nel loro ranch di famiglia. Colt è spesso il bersaglio delle loro battute, in particolare quando si tratta delle sue scarse capacità di lavoro nel ranch.

The Ranch 8: il cast e i personaggi

Ashton Kutcher è il protagonista di The Ranch nella parte di Colt Reagan Bennett, ex giocatore di football che torna nella sua città natale per aiutare suo padre con il ranch di famiglia; Danny Masterson ha interpretato Jameson “Rooster” Ford Bennett, fratello maggiore di Colt nelle prime stagioni. Nel dicembre 2017, l’attore, in seguito a delle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti, è stato allontanato dal set.

Debra Winger veste i panni di Maggie Bennett, madre di Colt e Rooster. Divorziata da Beau, vive in un roulotte dietro al bar che gestisce; Sam Elliott interpreta Beau Roosevelt Bennett, ex marito di Maggie’, padre di Colt e Rooster, è un veterano del Vietnam; Elisha Cuthbert è Abby Phillips-Bennett, un’insegnante di scuola ed ex fiamma (poi moglie) di Colt.