Tornano le avventure di un uomo il cui destino è legato a quello di un antico ordine segreto. A distanza di pochi mesi dal rilascio della terza stagione (pubblicata il 6 marzo 2020), The Protector 4 arriva il 9 luglio con il quarto ciclo di episodi. La serie turca di Netflix ha appassionato il pubblico per la sua originalità fin dal suo esordio nel 2018. The Protector è basata sul libro Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi scritto da İpek Gökdele racconta la storia di Hakan, un uomo che scopre di essere il Protettore, appartenente a un antico ordine segreto la cui missione è quella di salvare la città di Istanbul da un nemico immortale.

The Protector 4: la trama della quarta stagione

Dopo che suo padre adottivo, Neşet, viene ucciso mentre era alla ricerca di una misteriosa reliquia ottomana, Hakan Demir, un giovane librario di Istanbul, scopre di appartenere a un antico ordine segreto il cui dovere è proteggere la città. Hakan deve abbracciare l’eredità della sua famiglia e diventare il nuovo Protettore, un eroe con un’unica missione: uccidere l’Immortale per evitare che distrugga la città. Durante il suo percorso, Hakan viene affiancato da Kemal e sua figlia Zeynep, membri dell’ordine segreto dei Loyal Ones.

Netflix non ha rilasciato una trama ufficiale per la quarta stagione, ma dal trailer si apprende che torneremo alle origini della storia di Hakan e dell’ordine segreto. “Chi vincerà quando ogni cosa si concluderà? L’unico modo per scoprirlo è tornare all’inizio della storia”, così si legge nel trailer divulgato dalla piattaforma. Non si conosce neanche il numero degli episodi, che dovrebbe oscillare tra i 7 e i 10 in totale.



The Protector 4 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di The Protector 4 ritroviamo Çağatay Ulusoy nei panni del protagonista Hakan Demir; Hazar Ergüçlü è Zeynep, uno dei Loyal Ones, che inizialmente non si fida di Hakan, poi lo preparerà nel suo addestramento e più avanti diventerà suo interesse amoroso; Okan Yalabık è Faysal Erdem, un uomo d’affari di successo la cui carriera ispira Hakan; è l’antagonista della serie; Burçin Terzioğlu interpreta Rüya; e Engin Öztürk nel ruolo di Levent.