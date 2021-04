Un abile gioco di specchi. Un’avventura mozzafiato. Così si può descrivere The Prestige, il film diretto da Christopher Nolan che stasera viene trasmesso su Iris a partire dalle 21:10. Arrivato nei cinema nel lontano 2006 ha macinato un consenso dopo l’altro, non solo per una storia coesa e dal grande appeal, ma deve il suo successo anche a un cast di richiamo che ha permesso alla pellicola di restare nell’immaginario di tutti. Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Christopher Priest, è stato uno tra i film più redditizi di Nolan, autore della trilogia di Batman e del recente Tenet.

The Prestige, di cosa parla il film

Ambientato nella Londra di fine ‘800, il film ricostruisce la vita di Alfred Bordon (Christian Bale) detenuto in galera con l’accusa di aver ucciso un suo collega presso il teatro Oprpheum In un abile gioco di flashback, The Prestige racconta l’antefatto di una sfida tra Borden e Robert Angier (Hugh Jackman) due uomini, due illusionisti così diversi tra loro, che cercano di trovare il riscatto attraverso le loro imprese impossibili. The Prestige inoltre si sofferma sulla vita e la società di Londra che cominciava a guardare speranzosa all’età del progresso e delle nuove possibilità offerte dal nuovo secolo.

The Prestige, recensione e curiosità: un lavoro lungo cinque anni

Un film di rara bellezza che va assaporato con calma e parsimonia per poter comprendere tutte le sue sfumature più particolari. Come quasi tutti i film diretti da Nolan, il regista è capace di costruire un fantasmagorico puzzle di idee che incolla lo spettatore alla sedia fino all’ultimo minuti. The Prestige ha incassato globalmente più di 14 miliardi di dollari, convincendo il pubblico e la critica. Per arrivare al cinema però ha avuto una realizzazione assai travagliata.

La sceneggiatura ha richiesto una lunga stesura di ben cinque anni, perchè Nolan non riusciva a trovare “la magia attraverso la sua narrazione così drammatica”, soprattutto perché non si è trovato subito il modo di trasportare in immagini lo spirito del romanzo. David Bowie prende parte al film in un piccolo ruolo. Interpreta Nikola Tesla, personaggio realmente esistito, che è emigrato negli Stati Uniti per poter completare gli studi nell’ambito della fisica. Celebri sono i suoi studi sulla corrente alternata. La pellicola non è mai arrivata agli Oscar, ma nel 2007 ha vinto un Empire Awards come Miglior Regia.