È in arrivo The Politician 2, secondo capitolo della serie originale Netflix di Ryan Murphy, papà di show come Glee, American Horror Story e Hollywood. La prima stagione ci aveva presentato il personaggio di Payton Hobart, studente di una scuola superiore di Santa Barbara. In questo nuovo ciclo di episodi, la serie continua ad esplorare le sue ambizioni politiche, che stavolta andranno ben oltre il consiglio scolastico: stavolta Payton punta al senato dello stato di New York. In ogni stagione, The Politician racconta la scalata politica del giovane protagonista, il cui obbiettivo è diventare Presidente degli Stati Uniti. Riuscirà nel suo intento? La seconda stagione è disponibile dal 19 giugno su Netflix.

The Politician 2: la trama della seconda stagione

Terminati gli studi superiori, Payton adesso frequenta l’università di New York. Ancora più ambizioso, il ragazzo decide di puntare più in alto, ovvero candidarsi al senato dello stato di New York. Inizia per lui una nuova campagna elettorale, in cui Payton dovrà scontrarsi con Dede Standish. La donna è una politica con una vita turbolenta, costituita da una relazione poliamorosa. In ogni sua decisione, Dede è sostenuta fedelmente dal capo di gabinetto Hadassah Gold. Per Payton si tratta di una corsa elettorale semplice, ma ha sottovalutato la sua rivale quando potrebbero essere svelati dei segreti su Dede Standish.

The Politician 2 su Netflix: cast e personaggi

Nel cast della seconda stagione di The Politician 2 ritroviamo Ben Platt nel ruolo dell’ambizioso studente Payton Hobart; Zoey Deutch è Infinity Jackson, concorrente di Payton; Lucy Boynton interpreta Astrid Sloan, rivale di Payton e fidanzata di River nella prima stagione; Bob Balaban è Keaton Hobart, padre adottivo di Payton; David Corenswet interpreta River, ex fidanzato di Payton; Julia Schlaepfer è Alice Charles, fidanzata di Payton nella prima stagione; Laura Dreyfuss è McAfee Westbrook, addetta alla campagna di Payton e sua consigliera.

Completano il cast: Theo Germaine nei panni di James Sullivan; Rahne Jones è Skye Leighton; Benjamin Barrett interpreta Ricardo; Gwyneth Paltrow è Georgina Hobart, madre adottiva di Payton. New entry di The Politician 2: Judith Light nel ruolo di Dede Standish, la politica con cui Payton dovrà scontrarsi, e Bette Midler nella parte di Hadassah Gold, capo dello staff di Dede.