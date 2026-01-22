The Paper, lo spin-off di The Office con Sabrina Impacciatore, arriva il 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dagli autori della stessa serie di successo con Steve Carrell, questo nuovo titolo ritorna con il suo linguaggio mockumentary, ma in una sede diversa e introducendo nuovi personaggi. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

The Paper: cosa sappiamo sullo spin-off di The Office

The Paper, già rinnovata per una seconda stagione, riprende l’universo di The Office, conservando lo spirito irriverente e lo stile di ripresa che l’hanno resa una delle serie comedy più amate di sempre. Tra i protagonisti c’è Sabrina Impacciatore nei panni di Esmeralda Grand, una caporedattrice eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa, cerca in ogni modo di sabotare il suo sostituto Ned, interpretato da Domhnall Gleeson.

Ned è infatti il nuovo caporedattore del Truth Teller con un entusiasmo contagioso per il giornalismo su carta, che cerca di diffondere maldestramente ai suo colleghi.

Ma nella serie è previsto anche un grande ritorno. Infatti Oscar Nuñez riprende il ruolo di Oscar Martinez. Questa volta, l’ex dipendente della Dunder Mifflin ha un nuovo lavoro come capo contabile del Truth Teller, ma nonostante i suoi tentativi, non sembra riuscire ad evitare le nuove stranezze dell’ufficio.

Il resto del cast introduce tanti nuovi personaggi, ma ci saranno anche richiami ed easter eggs per gli appassionati di The Office. Targata Universal Television, tutti gli episodi della serie tv saranno disponibili dal 26 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La trama di The Paper

In questa nuova serie, i produttori esecutivi vincitori dell’Emmy® Greg Daniels e Michael Koman tornano nell’universo di The Office.

Ripartendo dalla storia originale, la troupe che aveva documentato la vita nella sede della mitica Dunder Mifflin di Scranton scopre un giornale locale del Midwest che sta per sparire. Il nuovo direttore intanto tenta di rilanciarlo affidandosi a reporter volontari, ma le complessità sono all’ordine del giorno.

Tra una quotidianità difficile e a tratti grottesca di un gruppo di sognatori innamorati del giornalismo e dei loro colleghi poco competenti, The Paper è una serie irriverente tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, che mette in scena il tentativo, spesso disperato, di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.