The next three days è un film di genere drammatico/thriller diretto da Paul Haggis nel 2010. Nonostante una trama a tratti piuttosto improbabile, la pellicola è stata accolta positivamente sia dalla critica che dal pubblico, anche per via della straordinaria performance recitativa di Russel Crowe, che qui veste i panni del protagonista.

The next three days: la trama in breve

I brillanti ricercatori John e Lara Brennan sono sposati e felici. All’improvviso la loro vita tranquilla viene sconvolta: la donna, accusata di omicidio, è condotta in carcere e poi condannata in seguito a processo, lasciando il marito nella disperazione. L’uomo tuttavia, non solo decide di fare di tutto per scagionarla, ma anche di farla evadere dalla prigione nella quale è rinchiusa. Sembra un piano folle e invece…

Questi sono gli attori che fanno parte del cast, oltre a Russel Crowe: Elizabeth Banks, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Brian Dennehy, Jonathan Tucker, RZA, Liam Neeson, Moran Atias, Lennie James, Sean Huze, Jason Beghe, Nazanin Boniadi, Tyrone Giordano, Michael Buie, Helen Carey, Daniel Stern e Aisha Hinds.

Le curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su The next three days: