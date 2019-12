Il 6 dicembre è il giorno di The Marvelous Mrs. Maisel 3. Dai creatori di Una mamma per amica, arriva su Amazon Prime Video gli otto episodi componenti la terza stagione della pluripremiata comedy con protagonista Rachel Brosnahan. La serie segue le vicende di Midge Maisel, casalinga ebrea nella New York di fine anni Cinquanta, che dopo la fine del suo matrimonio, si ritrova a esibirsi, per puro caso, in numeri comici ispirati alla sua situazione sentimentale. E incredibilmente riscuote un successo inaspettato.

The Marvelous Mrs. Maisel 3: la trama della serie su Amazon Prime Video

Dopo aver deciso di dare una svolta alla sua carriera, The Marvelous Mrs. Maisel 3 riparte da Midge che, su consiglio della sua manager Susie, deciderà di intraprendere la vita on the road, affiancata da Shy Baldwin. Allo stesso tempo, Joel decide di aprire un nuovo club a Chinatown, e si impegna totalmente in questa sua nuova avventura imprenditoriale.

Le vicende della coppia saranno accompagnate dalle storie dei personaggi secondari, come Moishe e Shirley, ovvero i suoceri di Midge, convinti ad acquistare la casa dei loro sogni nel Queens. Invece, Rose ed Abe, genitori della protagonista, in The Marvelous Mrs. Maisel 3 affrontano le conseguenze di alcune decisioni professionali sbagliate. Tutti i protagonisti sono quindi alle prese con profondi cambiamenti: spetterà a loro decidere cosa è meglio per loro.

The Marvelous Mrs. Maisel 3: il cast della terza stagione

Nella terza stagione torna il cast storico della serie, composto da Rachel Brosnahan nei panni di Miriam “Midge” Maisel, Michael Zegen è il marito Joel Maisel; Alex Borstein interpreta Susie Myerson; Tony Shalhoub nel ruolo di Abe Weissman; Marin Hinkle è Rose Weissman; e Zachary Levi interpreta Benjamin Ettenberg.

Tante le new entry di The Marvelous Mrs. Maisel 3. A cominciare da Liza Weil, volto di Una mamma per amica e Le regole del delitto perfetto e Cary Elwes, attore di Stranger Things. Il pubblico conoscerà anche il personaggio interpretato da Stephanie Hsu di The Path e quello di Sterling K. Brown, interprete di Randall nella serie This is Us.

Lo scorso anno The Marvelous Mrs. Maisel, prodotta da Amy Sherman e Daniel Palladino, ha fatto incetta di premi, portando a casa cinque Emmy Awards, tra cui migliore serie comedy e miglior attrice comica.