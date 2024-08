I The Jackal arrivano al Giffoni Film Festival. Ciro Priello, Aurora Leone, Fabio Balsamo e Gianluca Fru Colucci, hanno firmato la seconda edizione di ‘Avrei questa idea‘, format in video-podcast targato Giffoni Innovation Hub. Vediamo insieme cosa ha raccontato il gruppo ai nostri microfoni.

Intervista ai The Jackal

Oltre un milione di spettatori, tra Youtube e Spotify, hanno ascoltato il video-podcast ‘Avrei questa idea‘. I The Jackal sono quindi arrivati alla cittadella del cinema dove hanno avuto l’occasione di illustrare il progetto assieme a Luigi Sales, Head of Original Productions.

Siete ormai di casa al Giffoni. Qual è il vostro punto di forza che vi rende così amati dalle nuove generazioni?

Aurora Leone: La nostra onestà, forse, spero e credo. Dovrebbero dircelo loro perché ci vogliono bene, dato che noi non ce ne vogliamo. Credo che il nostro punto di forza sia proprio parlare di quello che viviamo, dei nostri disagi. Magari ad avvicinarci è proprio quel disagio che raccontiamo e speriamo di essere sempre vicini e raccontarlo sempre al meglio per loro.

È stata confermata la seconda stagione di ‘Pesci Piccoli‘. Cosa ci dobbiamo aspettare?

Gianluca Fru: Non posso assolutamente spoilerare nulla. Chiaramente è una seconda stagione quindi una conferma dove si approfondiranno un po’ di linee aperte nella prima, si vedranno i nostri eroi. Si prevedono grandi approfondimenti, grandi risate e nella parte centrale un po’ di dramma. Linea allo studio.

Fabio Balsamo: Dai spoilera la nona e decima puntata! Fru lo hai detto come se fossi un meteorologo.

La parodia di Temptation Island fatta da Fru e Aurora è diventata virale. Come mai le corna fatto tanti ascolti secondo voi?

Aurora Leone: Scusate ma se io vi vengo vicino e vi dico: ah ragazzi lo sapete hanno aperto una nuova installazione lì, cambia se ti dico hai capito quello ha messo le corna. L’Italia è una repubblica fondata sugli inciuci.

Gianluca Fru: Perché siamo un paese? No. Una società? no. Una specie fatta di inciuci.

Ciro Priello: Il mondo lo è, non tutto dai.

Fabio Balsamo: Provando a dare una risposta semiseria, facciamo un po’ le somme della nostra vita in base a quella degli altri. Quindi la mediocrità altrui o i problemi degli altri, ci dicono che forse le nostre vite non fanno così schifo. C’è un interesse enorme a vedere gli sfaceli sentimentali degli altri, così ci sentiamo più apposto con noi stessi.

Fru ti abbiamo visto come conduttore di Pechino Express. Quanto questa esperienza ti ha rafforzato?

È stata un’esperienza fortissima. Tornare a Pechino Express dopo essere stato in viaggio con la collega Leone, non Miriam ma Aurora, è bello perché è come una sorta di promozione. Da viaggiatore ora sei al fianco di Costantino e racconti dei viaggiatori, non me ne voglia la collega Aurora. È un’opportunità grandissima poter raccontare Pechino Express, portare a casa alla gente luoghi inesplorati, raccontare certi posti è secondo me ora vitale. Poter avere questo ruolo in prima persona per me è stato importantissimo. Mi ha dato tanta sicurezza ma anche e sopratutto ha riacceso in me, quella che già c’era, voglia di viaggiare ed esplorare il mondo.

Immagineresti mai un futuro da solisti?

Ciro Priello: Perché a me la domanda più difficile? In realtà noi abbiamo la possibilità di sperimentare in continuazione sia in gruppo sia in solitaria perché la grande forza dei The Jackal è proprio questa. Darci la possibilità di farci accumulare esperienze anche fuori dal contesto dei The Jackal e far sì che queste esperienze ci possano arricchire i nostri bagagli che poi portiamo all’interno del gruppo. Però non adesso… (intanto gli altri sono andati via lasciandolo solo, ndr).