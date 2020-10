The Haunting of Bly Manor su Netflix: trama e cast della serie Tv

Un nuovo capitolo per la serie antologica The Haunting, drama horror creato da Mike Flanagan per Netflix. Dopo Hill House arriva la storia di un’altra casa infestata in The Haunting of Bly Manor. Liberamente basata sul romanzo gotico Il giro di vite dello scrittore Henry James, la serie non è collegata a The Hauting of Hill House, e rappresenta una storia a sé. Composta da nove episodi, la prima e unica stagione è disponibile dal 9 ottobre su Netflix.

The Haunting of Bly Manor su Netflix: la trama della serie Tv

“Morto non significa andato via”, quest l’incipit di The Haunting of Bly Manor. In questa nuova storia, ambientata ancora una volta in una casa infestata, Dani è una giovane istitutrice americana che accetta un lavoro presso la maestosa residenza Bly Manor. Il suo compito è quello di prendersi cura dei nipoti del ricco Henry, entrambi rimasti orfani e senza una tata. La precedente istitutrice è infatti rimasta vittima di un tragico incidente.

Bly Manor non è una casa come le altre, e ben presto Dani si rende conto che esistono oscure presenze pronte a trascinarla in un vortice di segreti terrificanti legati al luogo e alle persone che vi hanno abitato. Le oscure presenze inizieranno ben presto a tormentarla.

The Haunting of Bly Manor: il cast e i personaggi

Nel cast di Bly Manor tornano alcuni attori che hanno partecipato al capitolo precedente, incentrato su Hill House. Victoria Pedretti qui interpreta Dani Clayton, giovane istitutrice chiamata a badare a due bambini molto speciali; Oliver Jackson-Cohen è Peter Quint, affascinante vicino di casa; Amelia Eve è Jamie, custode della casa; T’Nia Miller interpreta la governante Hannah Grose; Rahul Kohli è Owen, cuoco di Bly Manor; Tahirah Sharif interpreta Rebecca Jesse; Amelie Bea Smith è la piccola Flora Wingrave; Benjamin Evan Ainsworth è il piccolo Miles Wingrave; e Henry Thomas veste i panni di Henry Wingrave, un ricco signore che assume Dani come nuova tata per i suoi due nipoti.