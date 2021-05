The Good Doctor, il medical drama con protagonista Freddie Highmore è stato rinnovato per una quinta stagione. Infatti tornerà su ABC da noi in Italia su Rai2 con un nuovo ciclo di episodi.

Il medical drama, The Good Doctor rinnovata per una quinta stagione

The Good Doctor è stata promossa da ABC tanto che la quinta stagione è certezza. Gli ascolti del medical drama sono molto alti dal momento: la quarta stagione ha convinto una media di 4,23 milioni di spettatori totali totalizzando lo 0.6 di rating del pubblico americano. Un risultato che è bastato a convincere i vertici della rete a rinnovare la serie tv che anche in Italia registra ascolti spettacolari.

Il personaggio di Freddie Highmore nei panni di un chirurgo con un disturbo dello spettro autistico, piace parecchio infatti, The Good Doctor rimane il terzo drama più visto di ABC dopo Grey’s Anatomy e Station 19.

The Good Coctor, dove eravamo rimasti? La quarta stagione

Nella quarta stagione tutto il personale medico del St. Bonaventure è in stato di allerta e anche di emergenza: molti dei medici sono in pericolo e alcuni sono anche deceduti. Si racconta la pandemia da covid 19 ma il clou della stagione è il bacio appassionato tra Shaun, il protagonista e Lea sua collega, a cui presta il volto l’attrice Paige Spara. Tuttavia, la quinta stagione ha fatto un salto temporale immaginando un nuovo mondo post Covid. Questo per non rischiare di rimanere impigliati in una storyline legata esclusivamente al covid.

Anticipazioni e news sulla quinta stagione di The Good Doctor

Il dottor Shaun Murphy ha iniziato il suo quarto anno di specializzazione e, intanto, porta avanti la sua storia d’amore con la collega Lea, non senza colpi di scena! Nei nuovi episodi, inoltre, sono stati arruolati ben quattro nuovi attori per dare vita ad altri 4 nuovi personaggi . Si tratta degli specializzandi interpretati da:

Summer Brown (Olivia Jackson),

(Olivia Jackson), Noah Galvin (Asher Wolke),

(Asher Wolke), Bria Samoné Henderson (Jordan Allen)

(Jordan Allen) Brian Marc (Enrique Guerin).

Mentre gli attori e i personaggi finora presenti nella season 4 sono i seguenti:

Antonia Thomas è la dottoressa Claire Browne

è la dottoressa Claire Browne Will Yun Lee è il dottor Alex Park

è il dottor Alex Park Christina Chang è la dottoressa Audrey Lim

è la dottoressa Audrey Lim Fiona Gubelmann è la dottoressa Morgan Reznick

è la dottoressa Morgan Reznick Paige Spara è Lea Dilallo

è Lea Dilallo Richard Schiff è il dottor Aaron Glassman

è il dottor Aaron Glassman Hill Harper è il dottor Marcus Andrews

è il dottor Marcus Andrews Sheila Kelley è Debbie Wexler

The Good Doctor 5: quando la quinta stagione in Italia?

Se negli Stati Uniti The Good Doctor continua, con la programmazione della quarta stagione, con il sedicesimo episodio, in Italia, su Rai 2, la programmazione è in pausa dopo la trasmissione dei primi 10 episodi. The Good Doctor tornerà prossimamente con i restanti episodi della quarta stagione. Per la quinta stagione si dovrà pazientare fino al 2022.