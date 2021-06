The Gift 3 su Netflix: trama e cast dell’ultima stagione

The Gift 3 conclude la storia di Atiye, pittrice di Istanbul che inizia un viaggio intimo dopo aver visitato un sito archeologico in Anatolia, scoprendo qualcosa di più sul suo passato legato a un misterioso artefatto. La serie turca di Netflix è l’adattamento del romanzo “Dünyanın Uyanışı” di Şengül Boybaş e viene pubblicata sulla piattaforma dal 2019. La decisione di concludere la serie con la terza stagione è puramente creativa: dopo aver seguito Atiye (interpretata da Beren Saat, dal 2008 al 2014 è stata l’attrice più pagata in Turchia) nel suo percorso per scoprire chi è realmente, l’ultimo capitolo è destino a porre fine alla sua storia mentre prende consapevolezza della sua nuova identità. La terza e ultima stagione di The Gift, composta da nuovi otto episodi, è disponibile dal 17 giugno sulla piattaforma Netflix.

The Gift 3: la trama della terza e ultima stagione

La seconda stagione si è conclusa con un cliffhanger. Dopo che Atiye ha finalmente scoperto il mistero dietro la morte delle donne incinte, si rende conto che toccherà a lei salvare il mondo e allo stesso tempo proteggere la sua bambina non ancora nata. Dopo aver salutato Erhan, Atiye torna nel suo mondo per dare alla luce sua figlia.

A nulla valgono i suoi sforzi, poiché la piccola le viene portata via da uno sconosciuto incappucciato. Lo straniero è in realtà Ozan, un nativo del mondo in cui Atiye è stata generata. Costui lavorava per l’organizzazione segreta a cui un tempo apparteneva suo padre. Cosa vogliono dalla figlia di Atiye?

La terza stagione racconterà il viaggio della protagonista mentre cerca di salvare sua figlia dalle mani della famiglia di Ozan e della loro misteriosa organizzazione.

The Gift 3 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast dell’ultima stagione tornano: Beren Saat nei panni della protagonista, la pittrice Atiye; Mehmet Günsür è l’archeologo Erhan; Metin Akdülger interpreta Ozan, fidanzato di Atiye; Melisa Şenolsun è Cansu/Elif, sorella adottiva di Atiye; Başak Köklükaya è Serap; Civan Canova è Mustafa; e Tim Seyfi nella parte di Serdar, facoltoso padre di Ozan.