Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la seconda stagione di The Ferragnez, la serie di successo disponibile su Prime Video. Dopo il seguito pazzesco della serie in Italia e nel resto del mondo, Prime Video ha deciso di confermare per una seconda stagione la serie che racconta la vita della coppia più amate e seguita dello star system italiano. L’uscita dei nuovi episodi è prevista nel 2023 in più di 240 paesi e sarà prodotta ancora una volta da Banijay Italia per Amazon Studios.

The Ferragnez 2 su Prime Video: le parole di Chiara Ferragni e Fedez

Il successo internazionale di The Ferragnez è inarrestabile. Dopo il boom di ascolti della prima stagione, il colosso Amazon Prime Video ha confermato per il 2023 l’arrivo della seconda stagione. Chiara Ferragni parlando proprio della nuova stagione ha dichiarato: ”

Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia. Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali.

Anche Fedez è entusiasta del progetto:

Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro.

The Ferragnez 2, la seconda stagione torna su Prime Video: “orgogliosi del successo”

La nuova stagione di The Ferragnez 2 si preannuncia un successo ancor prima di uscire sulla piattaforme streaming Prime Video. L’attesa è tanta e Fabrizio Ievolella, CEO di Banijay Italia che produce la serie, ha dichiarato: “siamo molto orgogliosi del successo nazionale e internazionale ottenuto dalla prima stagione di The Ferragnez – La serie e di avere la possibilità, con questa seconda, di continuare a raccontare il dietro le quinte della vita di Chiara e Federico“.

Non solo, il CEO di Banijay Italia ha aggiunto: “la forza della serie è stata la ricerca di un racconto autentico, trasparente, intimo e senza filtri, capace di rendere familiare una realtà in sé eccezionale, la vita di una coppia alla costante ricerca di un equilibrio fra continue sfide personali, lavorative e l’enorme responsabilità di essere genitori“.