Dopo il successo della prima, sta per prendere il via, sempre su Paramount+, The Family Stallone 2, seconda stagione della docuserie imperniata sulle vicende quotidiane e non della famiglia del noto attore hollywoodiano Sylvester Stallone. L’interprete degli iconici ed indimenticabili personaggi di Rambo e Rochy dunque, si accinge a far accomodare tutti i fans e i curiosi che lo vorranno nella propria lussuosa casa, insieme alla moglie Jennifer Flavin, ex modella e oggi imprenditrice di talento, alle loro tre figlie e agli amici più stretti. Ecco dove e quando vedere The Family Stallone 2.

The Family Stallone 2: dove eravamo rimasti e cosa fanno, oggi, i membri della famiglia Stallone?

Cosa è accaduto alla famiglia Stallone dopo un anno? Come se la passano e cosa fanno oggi Sylvester, Jennifer e le loro tre figlie? Ebbene, marito e moglie, sempre più innamorati e affiatati, decidono di lasciare Hollywood, almeno per adesso, e si trasferiscono sulla costa orientale degli Stati Uniti, precisamente nell’assolata Palm Beach, in Florida.

Le ragazze, ormai giovani donne adulte piene di sogni da realizzare, sono prese dallo studio ma non dimenticano il divertimento. Sophie e Sistine si trovano nella Grande Mela e portano con sé un bagaglio di progetti che sperano di tradurre al più presto in realtà, mentre Scarlet è a Miami, dove frequenta il college. Tutti insieme faranno un viaggio in Italia, ma per sapere dove andranno e dove si fermeranno, non vi resta che seguire le loro vicende in The Family Stallone 2.

Anche per vedere le illustri guest star partecipanti, colleghi celebri ma anche amici di lunga data di Sly, tra i quali Al Pacino, Dolph Lundgren e Arnold Schwarzenegger.

Quando e dove in tv

Esattamente come la prima, anche The Family Stallone 2 va in onda su Paramount+ a partire da Giovedì 22 Febbraio. E voi, siete pronti ad entrare in casa di Sly?