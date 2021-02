The Family Man 2 su Prime Video: trama e cast della seconda stagione

Seconda stagione della serie action Amazon Original prodotta in India: The Family Man 2 arriva su Prime Video nel mese di febbraio con la nuova tranche di episodi. La storia segue le vicende di un uomo medio-borghese, Srikant Tiwari, che lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. La sua priorità è proteggere il suo Paese, ma allo stesso tempo deve anche difendere la sua famiglia dall’impatto che il suo lavoro ha su di loro. Un impiego molto stressante e oltretutto mal pagato. La serie è stata creato, diretto e prodotta da Krishna D.K. e Raj Nidimoru, duo di registi acclamati in India. La seconda stagione di The Family Man debutta su Prime Video il 12 febbraio con dieci nuovi episodi.

The Family Man 2: la trama della seconda stagione

La serie tv è incentrata su Srikant Tiwari, un uomo della classe media che lavora segretamente come funzionario dell’intelligence per la Threat Analysis and Surveilance Cell (TASC), un ramo fittizio della National Investigation Agency, l’agenzia antiterrorismo indiana. Lo show offre un punto di vista inusuale e satirico sulla geopolitica dell’India, area in cui è ambientato.

Nella seconda stagione, la vita di Srikant sta per essere sconvolta ancora una volta. L’agente segreto viene dato per disperso. Tutti lo stanno cercando, dalla sua famiglia ai suoi colleghi. In realtà, Srikant non è scomparso. L’agente si è imbarcato in una pericolosa quanto segreta missione per conto del suo capo. Sulla sua strada si metterà una donna misteriosa, ma spetterà al protagonista capire se è una sua alleata su cui contare, oppure una nemica da evitare.

The Family Man 2 su Prime Video: il cast e i personaggi

Nel cast della seconda stagione ritroviamo Manoj Bajpayee nel ruolo di Srikant Tiwari, agente segreto e anlista senior all’organizzazione T.A.S.C.; Priyamani Iyer è Suchitra Iyer Tiwari, moglie di Srikant; Sharib Hashmi è JK Talpade, collega di Srikant alla T.A.S.C; e Gul Panag nel ruolo di Saloni, capo di Srikant all’agenzia.

New entry di stagione, Samantha Akkineni che nterpreta Raji; Asif Basra in un ruolo sconosciuto, e Shreya Dhanwanthary nella parte di Zoya.