La serie televisiva turca The family (Aile) sta per tornare. Dopo il successo della scorsa estate su Canale 5 la soap opera, che era stata spostata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, sarà nuovamente trasmessa sul piccolo schermo, prendendo il posto di My home my destiny, un’altra soap opera turca che si concluderà venerdì 21 marzo.

The Family 2 torna su Canale 5

C’era grande attesa per scoprire quale soap opera avrebbe preso il posto di My Home my destiny, la dizi turca ormai prossima al gran finale. A sorpresa i vertici di Cologno Monzese hanno scelto The family, la cui seconda stagione, in onda da lunedì 24 marzo su Canale 5, è già visibile su Mediaset Infinity.

Il ritorno delle vicende di Aslan e Devin sulla rete ammiraglia Mediaset dopo la disponibilità degli episodi sulla piattaforma gratuita, segue così lo stesso percorso già sperimentato con altre dizi turche. Ricordiamo infatti che anche My Home my Destiny, la serie che lascerà il posto a The Family 2, aveva debuttato su Canale 5 per poi trasferirsi sulla piattaforma Mediaset e tornare solo in un secondo momento in TV.

Riproporre gli episodi della seconda stagione The Family sul piccolo schermo permetterà – anche a chi non ha molta dimestichezza con la piattaforma – di assistere al gran finale di sempre della soap turca. Possiamo infatti anticiparvi che con il secondo capitolo si chiudono definitivamente le vicende dei Soykan, visto che – nonostante il grande successo dal punto di vista auditel – in Turchia si è scelto di non proseguire oltre.

Il ritorno di The Family su Canale 5 scatena la gioia dei fans

La soap opera turca nel palinsesto pomeridiano estivo di Canale 5 aveva fatto registrare ottimi ascolti. Nel corso dei vari mesi di programmazione aveva fatto registrare una media di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, riuscendo a conquistare anche picchi che hanno sfiorato il muro dei due milioni.

Nonostante ciò – con il ritorno di alcuni appuntamenti fissi autunnali – i vertici di Cologno Monzese si erano visti costretti a sospendere la programmazione The Family sulla rete ammiraglia lo scorso 2 settembre per trasferirla sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. La decisione aveva causato un po’ di malumore nei tantissimi fans, che avrebbero preferito continuare a vedere la serie sul piccolo schermo. Appare quindi inevitabile che la notizia del suo ritorno su Canale 5 ha scatenato la gioia di moltissimi appassionati, che potranno così seguire l’epilogo delle vicende nel daytime di Canale 5.