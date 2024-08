Il cambio palinsesto Mediaset per la settimana di ferragosto ha interessato anche The Family (Aile). A partire da oggi – lunedì 12 agosto – i tantissimi fans della soap turca potranno trovare i loro beniamini ad attenderli a partire dalle 14:10 su Canale 5.

The Family, la soap di Canale 5 in un nuovo slot pomeridiano

Le vicende di Aslan e Devin sono state confermate nella programmazione Mediaset anche per la settimana di ferragosto, sebbene “spostate” in uno slot orario diverso. The Family non andrà infatti in onda nella consueta fascia oraria dalle 14:48 alle 15:46 circa, ma anticiperà la messa in onda.

La serie tv turca ci terrà compagnia ogni giorno – compreso il 15 agosto- e troveremo quotidianamente ad attenderci un nuovo episodio inedito a partire dalle 14:10, subito dopo Beautiful. Il cambio palinsesto di Canale 5 è dovuto alla scelta di “mettere in pausa” un’altra soap turca di successo: Endless Love, che si è presa una breve vacanza. Di conseguenza saranno Devin e Aslan a tenerci compagnia dalle 14:10 alle 15:08, con nuove intricate vicende che promettono di rendere ancora più bollenti questi caldi pomeriggi d’agosto.

The Family, cosa succederà nella settimana di ferragosto?

Hülya cercherà di escludere Yagmur dalla vita di famiglia, non invitandola al barbecue organizzato nella loro villa. La decisione della donna però, non trova il consenso degli altri componenti. Tuttavia i suoi piani otterranno i risultati sperati, e la giovane si allontanerà da Ekrem. Ma una nuova “minaccia” attenderà Hülya, quando Devin deciderà di dare riparo a Nese, sfrattata da Ergun, ospitandola alla villa.

Tolga sarà alla disperata ricerca di denaro, e deciderà di rubare i regali destinati alla cerimonia della circoncisione di Kaya. L’uomo verrà però colto in flagrante da Leyla.

L’avvocato Suat verrà ucciso da Ibrahim, che eseguirà gli ordini di Hülya. Tutto però si complicherà quando il padre del legale – Ilyas – inizierà a sospettare che suo figlio sia stato assassinato. Ilyas scoprirà che Atilla e Serhat sono implicati in un traffico di droga. L’uomo rieuscirà anche a scoprire che Serhat – quando si trovava a Smirne – frequentava una escort di nome Hende.