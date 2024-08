Momenti di tensione attendono i fans di The Family (Aile). Nelle prossime puntate della serie TV turca Hülya tenterà di suicidarsi, assumendo un forte dosaggio di farmaci. La donna turbata dalla scelta di Aslan di andare a vivere con Devin a Urla, una cittadina nella provincia di Smirne.

Anticipazioni turche The Family: la decisione di Aslan

Hülya continuerà a voler manipolare la vita dei figli nelle prossime puntate The Family. La donna – dopo aver costretto la figlia Leyla a sposare Tolga – cercherà di estendere il suo “potere” anche su Aslan. La donna elaborerà un piano per allontanarlo da Devin, provando a spedire quest’ultima in Inghilterra per un lavoro. Ad aiutarla nel suo piano sarà un collega e amico di Devin, ma anche del padre Ergun.

Tuttavia tutto finirà per ritorcersi contro di lei, quando Aslan deciderà di seguire l’amata ad Urla, nella provincia di Smirne.

Hülya perde i suoi figli nelle prossime puntate The Family

Quando Hülya scoprirà che la figlia Leyla è attratta dalle donne, la obbligherà a sposare Tolga per evitare pettegolezzi. Il suo piano però finirà in frantumi quando la ragazza deciderà di divorziare e andare a vivere per conto suo con i suoi bambini.

Anche con Cihan la donna finirà per avere dei problemi. Il ragazzo scoprirà di essere stato adottato dopo che Yusuf avrà ucciso i suoi genitori biologici. Questa scoperta turberà profondamente Cihan, e lo spingerà ad allontanarsi dalla famiglia adottiva sposando la figlia di Ilyas, Serap.

A Hülya non resterà che Aslan, ma anche quest’ultimo inizierà ad allontanarsi dalla madre quando si renderà conto di tutte le angherie della donna nei confronti della sorella. La proposta di lavoro fatta a Devin sarà l’occasione per allontanarsi definitivamente dalla madre? Aslan saprà bene che la decisione di seguire l’amata finirà per ferire la donna, ma non potrà fare a meno di scegliere un futuro vicino a Devin.

The Family, spoiler turchi: Hülya tenta di togliersi la vita

Il piano della donna per allontanare il figlio dall’amata finirà così per ripercuotersi contro di lei, e Hülya si renderà conto che starà per perdere anche l’ultimo figlio. Sarà un colpo durissimo per lei, che inizierà a pensare al suicidio.

Nella sua stanza la donna avrà degli psicofarmaci che il medico aveva prescritto per Seher. Hülya chiederà al dottore se possono portare alla morte e lui stupito vorrà sapere il motivo di questa strana domanda. La donna cercherà di giustificarsi dicendogli che Seher le aveva prese accidentalmente, e vorrebbe capire quali potrebbero essere le conseguenze.

Il medico le darà la risposta che stava cercando, dicendo che difficilmente una persona potrebbe salvarsi abusando di questi farmaci

Quando Hülya resterà sola ingerirà quelle pastiglie e perderà i sensi. Cadendo la donna provocherà un rumore che insospettirà Aslan e gli altri familiari, intenti a consumare la cena al piano di sotto. Tutti accorreranno nella sua stanza e la troveranno esanime a terra.

Hülya si salverà? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno ulteriori news The Family.