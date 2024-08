Momenti di tensione ci attendono nelle prossime puntate The Family (Aile). Prossimamente nella soap turca assisteremo al tentativo di suicidio di Ceylan, che non esiterà ad assumere delle sostanze dopo aver scoperto che la madre Hülya le controlla il telefono. La giovane si troverà a dover affrontare l’ennesima interferenza della madre nella sua vita e prenderà una decisione drastica.

The Family, spoiler turchi: Ceylan litiga con Hülya

Una lite furibonda vedrà coinvolte Ceylan e Hülya nei prossimi episodi The Family. Tutto inzierà quando la ragazza si accorgerà che la madre le controlla anche il telefono. Rendendosi conto che Hülya la sorveglia a vista, Ceylan reagirà duramente.

La giovane non sarà più disposta a tollerare le continue interferenze della madre nella sua vita, e dopo aver accettato che quest’ultima avesse accesso al suo conto bancario non riuscirà a “digerire” anche il fatto che possa accedere anche alle chiamate e ai messaggi che le arrivano sul cellulare.

Ceylan stanca della madre nelle prossime puntate The Family

La figlia più piccola della famiglia Soykan si è sempre mostrata molto esuberante. La sua vita – divisa tra social e movida – non è certamente quella tipologia di esistenza che Hülya avrebbe voluto. Per questo motivo non mancheranno gli attriti tra madre e figlia.

I “controlli” si faranno ancor più pressanti quando Hülya scoprirà che la figlia ha legato con Yağmur, la sorella di Devin. Questa notizia non farà piacere alla signora Soykan, che sarà a conoscenza del fatto che Yağmur in passato era un’escort. La sua preoccupazione sarà destinata ad aumentare, quando verrà a sapere che le due saranno andate insieme in un locale, dove Ceylan avrà conosciuto Atilla, una vecchia “conoscenza” del Soykan.

Atilla e Ceylan si metteranno insieme, e l’uomo cercherà di portarla sulla cattiva strada, facendo preoccupare ancor di più Hülya. Lui le darà anche delle sostanze stupefacenti che la ragazza conserverà in un cassetto della sua camera.

The Family, Hülya controlla Ceylan

La madre della ragazza non potrà fare altro che sorvegliare la figlia: non solo le farà controllare i conti bancari, ma intercetterà anche le chiamate e i messaggi che arriveranno nel suo telefono.

Ceylan si accorgerà di avere il cellulare sotto controllo quando il suo smartphone inizierà a funzionare male, e avendo la certezza che il malfunzionamento sia dovuto alle intercettazioni della madre – perderà la pazienza.

Anticipazioni Turchia The Family: Ceylan tenta il suicidio

Tra madre e figlia ci sarà una lite furiosa, al termine della quale Ceylan si rifugierà nella sua stanza chiudendo la porta dall’interno. Yağmur la seguirà e le chiederà di farla entrare, ma Ceylan vorrà rimanere da sola. Nella sua mente si farà strada l’idea di ingerire la pasticca che le ha dato Atilla.

Subito dopo inizierà a stare male, fino a quando perderà i sensi e cadrà per terra. Yağmur – insospettita dal rumore della caduta – farà scattare l’allarme. Dopo aver provato ad aprire la porta senza successo, i soccorsi passeranno in veranda e oltre la portafinestra vedranno Ceylan a terra e in stato di incoscienza. La situazione apparirà grave, riusciranno a salvarla? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turichi ci porteranno nuove anticipazioni The Family.