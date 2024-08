Sembrerà non esserci un momento di serenità per la famiglia Soykan nelle prossime puntate The Family (Aile). L’omicidio di Serhat provocherà serie conseguenze nei futuri episodi della soap turca, e a farne le spese sarà Aysel. La fidanzata di Cihan vittima dell’attentato di Ilyas.

Anticipazioni turche The Family: Ilyas pronto a vendicare Serhat

Ci saranno momenti di forte tensione nei prossimi episodi The Family. La reazione di Ilyas alla notizia che il figlio Serhat è morto, ucciso da Aslan, sarà quella di lavare con il sangue il suo dolore di padre. L’uomo si dirà così pronto a far provare alla signora Soykan il suo stesso dolore, e chiederà a Hülya di decidere quale – tra il figlio naturale e quello adottivo – sarà pronta a sacrificare.

La richiesta dell’uomo sarà preceduta da alcune parole, dalle quali emergerà che Ilyas sarà al corrente dell’omicidio compiuto quarant’anni prima da Yusuf ai danni di una donna incinta. Apparirà quindi chiaro che il padre del defunto Serhat saprà che solo Aslan è il figlio naturale della donna, e che Cihan non è un vero Soykan. Scopriremo a quel punto che il più giovane dei figli di Hülya, sarà in realtà il bambino che la donna assassinata da Yusuf portava in grembo, e che i coniugi hanno poi deciso di crescere come fosse suo.

Ilyas sarà così pronto a dare il via a una vera e propria guerra contro i Soykan, ma Hülya sarà incapace di decidere quale figlio “sacrificare” poiché li amerà entrambi allo stesso modo.

The Family, spoiler turchi: l’attentato ai Soykan

Non ricevendo risposta da Hülya nei tempi stabiliti, Ilyas deciderà di mettere una bomba in una delle macchine utilizzate dai Soykan per recarsi alla tomba del defunto Yusuf, nel giorno dell’anniversario della sua morte.

A “pagare” il prezzo della vendetta di Ilyam non saranno però né Aslan né Cihan. Sarà infatti Aysel – la fidanzata di Cihan – a trovarsi nel punto più vicino quando l’ordigno esploderà. La giovane – che dopo l’annuncio della gravidanza era stata accolta in famiglia – resterà gravemente ferita nell’esplosione e verrà ricoverata in ospedale in condizioni disperate.

Aysel muore nelle prossime puntate The Family

Nelle prime ore in ospedale, i medici riusciranno a stabilizzare sia lei che il bambino che porta in grembo, cosa che darà modo a Cihan di sperare in una sua ripresa. Purtroppo perà la situazione precipiterà in fretta, e i dottori non potranno fare niente per salvare la giovane donna.

Aysen morirà il mattino successivo al suo ricovero, e Cihan perderà così in un colpo solo sia la fidanzata che il bambino. Da quel momento il giovane giurerà di vendicarsi contro Ilyas, che a sua volta continuerà a fare pressioni su Hülya affinché lei decida quale figlio vuole salvare: quello adottivo o quello naturale?

La nuova faida che si aprirà promette colpi di scena e noi siamo pronti a scoprirli insieme a voi.