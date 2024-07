The Family è pronta ad arricchire il pomeriggio estivo di Canale 5. La nuova soap turca prenderà il via lunedì 8 luglio e ci terrà compagnia nel daytime della rete ammiraglia Mediaset con episodi che andranno in onda dalle 14:45 alle 15:45 circa. Cosa accadrà nella prima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dall’8 al 12 luglio di Aile (questo il titolo originale della serie turca).

The Family, trame dall’8 al 12 luglio

Le prime immagini della nuova serie turca di Canale 5 ci mostreranno la festa di compleanno di Yusuf, alla quale parteciperanno i Soykan. Avremmo così modo di conoscere subito una delle famiglie criminali più temute di Istanbul, della quale farà parte anche Aslan. Quest’ultimo non sarà mai mancato fino a quel momento a questo tipo di eventi, ma stavolta le cose andranno diversamente.

Il giovane infatti incontrerà la psicologa Devin e non si tirerà indietro quando scoprirà che la bella donna necessita di aiuto per un problema familiare. L’assenza di Aslan finirà per creare tensioni alla festa, ma lui sceglierà di trascorrere un po’ di tempo con Devin. La inviterà a cena fuori e trascorreranno insieme una piacevole serata.

Spoiler The Family, tensioni tra Aslan e Hulya

I rapporti tra Aslan e la madre Hulya si faranno sempre più tesi. La situazione – già compromessa dall’assenza del giovane alla cena di Yusuf – sarà destinata a complicarsi ulteriormente quando Aslan verrà a sapere che la madre continua a intromettersi nella sua vita privata.

Il ragazzo scoprirà che Hulya avrà assunto un investigatore privato per pedinarlo, con lo scopo di ottenere informazioni sulla sua nuova fidanzata. Deciderà allora di organizzare una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia. D’altronde la loro relazione si starà facendo sempre più seria, e Aslan mostrerà di apprezzare molto le qualità di quella donna indipendente e forte.

Anticipazioni The Family settimana 8-12 luglio

Hulya non sarà disposta a darsi per vinta, e cercherà un sistema per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. Tuttavia – a causa di un equivoco – sarà la sorella di Devin a trovarsi in pericolo.

Aslan cercherà di migliorare l’immagine della sua famiglia, aiutato anche da Atilla. Approfittando del fatto che quest’ultimo avrà preso il controllo delle attività dello zio,Aslan penserà a una collaborazione professionale con lui.

Nel frattempo Atilla sarà pronto a fare ad Aslan un’inaspettata proposta di lavoro, che però finirà per rivelarsi una mossa sbagliata. Devin, invece, vorrà mettere le cose in chiaro con l’amato, ma sarà talmente affascinata da lui da non riuscire a far valere le sue ragioni. Intanto l’ingerenza di Hulya nella vita di Alsan si farà sempre più pressante. La donna inizierà a coinvolgere anche le figlie.

The Family, cos’altro accade?

Aslan e Devin saranno ai ferri corti, e quando lui le farà la proposta di matrimonio, lei rifiuterà. Questo fatto causerà la fine della loro relazione. Nel frattempo Atilla cercherà di portare avanti il progetto del documentario, e andrà a parlarne direttamente con Ibrahim.

Devin proverà a riconciliarsi con il padre, ma quando verrà invitata al pranzo per il suo compleanno si troverà a dover vivere momenti di grande imbarazzo che verranno solo in parte alleggeriti dall’inatteso arrivo di Aslan. Quest’ultimo si presenterà come suo compagno.