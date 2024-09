Le nuove puntate inedite The Family – in onda dal 9 al 13 settembre – promettono grandi novità. La soap turca – dopo aver lasciato il suo consueto spazio su Canale 5 – con l’inizio della seconda stagione si è “trasferita” sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ogni giorno viene reso disponibile un nuovo episodio visibile on demand. Cosa ci attende nella settimana dal 9 al 13 settembre?

Anticipazioni The Family 2: Tolga muore

Cihan – con la complicità di Ilyas e di sua figlia Serap – uccide Tolga. Nel frattempo Aslan decide di divorziare da Devin per lasciarla libera, ma mentre i due stanno per tornare a Istambul, Çagri lo informa che hanno ritrovato il corpo di Tolga e che le autorità arresteranno Leyla per questo omicidio.

Devin e Aslan rinunciano così a partire, e la donna si reca in carcere a trovare Leyla, che la implora di prendersi cura dei suoi figli fino a quando non sarà rimessa in libertà. Leyla continua a proclamarsi innocente, ed è convinta che presto la verità possa venire a galla e che verrà rilasciata.

The Family, spoiler al 13 settembre

Devin fa ritorno alla villa e – davanti a una folla di giornalisti – smentisce il divorzio con Aslan. Più tardi la giovane donna ha modo di riflettere ancora sulla situazione. Mentre bada ai bambini di Leyla finisce – suo malgrado – per lasciarsi coinvolgere dalla questione.

Nel frattempo Aslan ha un altro progetto da portare avanti, e per salvare il porto l’uomo prova a convincere la zia Nedret a entrare in società. Il suo piano sarà ostacolato dalle resistenze di Hülya e Ibrahim.

Determinato a far scarcerare Leyla, Aslan si mette con i suoi uomini alla ricerca di Sansar. e quando lo trovano lo inducono con il ricatto ad autodenunciarsi per l’omicidio di Tolga. Impeganto a far uscire prima possibile la giovane donna dal carcere, Aslan riesce perfino a farle avere un telefono cellulare per comunicare con l’esterno. Questo gesto però, finisce per creare problemi all’interno del carcere tra Leyla e un’altra detenuta che – istigata da Hulya – cerca di renderle la vita difficile.

The Family, cos’altro accade?

L’assassino di Tolga si consegna alla polizia, scagionando Leyla dall’accusa di omicidio che l’aveva portata in carcere.

Alla vigilia del rilascio di Leyla, Hülya pensa a un piano diabolico per evitare che la nuora – una volta tornata in libertà – possa prendere i suoi figli e lasciare la villa come più volte minacciato, privandola dell’affetto dei nipoti.