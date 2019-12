Finalmente è in uscita The Expanse 4 su Amazon Prime Video, l’atteso quarto capitolo della serie fantascientifica tratta dai libri di James S. A. Corey. Lo scorso anno è stata cancellata da SyFy, che ha deciso di non continuare le avventure spaziali dell’equipaggio di Josephus Miller e James Holden. Amazon ne ha quindi acquistato i diritti di distribuzione, permettendo alla serie di continuare sulla sua piattaforma di streaming. La quarta stagione, composta da dieci episodi, sarà distribuita dal 13 dicembre.

The Expanse 4: la trama della serie

In un futuro molto lontano, l’intero sistema solare è stato colonizzato dagli esseri umani, che vivono in tensione con le ex-colonie marziane, oramai indipendenti sotto il vessillo della Repubblica congressuale marziana. A questo si aggiunge il degrado sociale in cui sopravvive gran parte della popolazione degli avamposti nella fascia principale degli asteroidi e sui pianeti esterni.

La storia principale segue le vicende del detective di polizia Josephus Miller di Cerere, a cui viene affidata l’indagine sulla scomparsa di una donna terrestre, e il secondo ufficiale del cargo porta ghiaccio Canterbury, James Holden. Quando quest’ultima rimane improvvisamente coinvolto in un incidente, la tensione tra umani e marziani arriverà alle stelle, mettendo a rischio chiunque per cercare di fermare un possibile conflitto interplanetario.

La terza stagione si era conclusa con la misteriosa scoperta della protomolecola, un affascinante enigma cosmico, che ha aperto nuove strade per la sopravvivenza del genere umano. Il nuovo capitolo di The Expanse ci porterà verso la sua esplorazione.

The Expanse 4: il cast della serie

Un cast corale compone The Expanse 4: Thomas Jane interpreta Josephus Miller, detective di polizia di Cerere a cui viene assegnato il caso della scomparsa di Julie Mao; Steven Strait veste i panni di James Holden, il secondo ufficiale del cargo porta ghiaccio Canterbury; Cas Anvar è il pilota della Canterbury, Alex Kamal; Dominique Tipper è Naomi Nagata, capo ingegnere della Canterbury.

Wes Chatham nel ruolo di Amos Burton, meccanico della Canterbury; Shohreh Aghashloo è Chrisjen Avasarala, vice-Sottosegretario delle Nazioni Unite; e infine Frankie Adams nel ruolo di Roberta “Bobbie” W. Draper, sergente d’artiglieria dei Martian Marines.