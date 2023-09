Dramma, storia e avventura costituiscono gli elementi portanti della trama di The Eagle, film del 2011 diretto da Kevin Mcdonald che andrà in onda Mercoledì 6 Settembre in prima serata su La7. La pellicola ha tutti i crismi per interessare lo spettatore, non da ultimo per le sontuose scenografie che ci riportano indietro di secoli. Volete sapere se The Eagle è tratto da una storia vera oppure no? Se la risposta è sì, continuate a leggere.

The Eagle: la trama in breve e il cast

Prima di scoprire se The Eagle è tratto o meno da una vicenda vera, ripercorriamone brevemente la trama.

Siamo in Britannia nel 140 d.C. Il centurione Marcus Aquila arriva a Roma per scoprire quanto accaduto circa 20 anni prima alla IX legione, interamente scomparsa e, con essa, anche il vessillo dell’aquila. A capo della legione c’era suo padre. Ad accompagnare Marcus c’è lo schiavo Esca, al quale ha salvato la vita.

Il cast è composto da Mark Strong, Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Denis O’Hare, Douglas Henshall, Paul Ritter, Jon Campling, Dakin Matthews, Jamie Beamish e Ben O’Brien.

Il film è tratto da una storia vera?

Guardando The Eagle si è portati a pensare che la pellicola racconti una storia realmente accaduta nell’Antica Roma, ma non è così. Il film infatti, è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Rosemary Sutcliffe, di cui ripropone piuttosto fedelmente il contenuto.

Anche la trama dell’opera infatti, è incentrata sulla lunga e pericolosa ricerca di Marcus, deciso a scoprire cosa sia successo al padre e agli uomini della legione di cui era al comando, letteralmente scomparsi nel nulla circa 20 anni prima. La missione è talmente complicata che potrebbe rivelarsi un viaggio senza ritorno.

Il libro fa parte di una trilogia ambientata nella Britannia romana. Ad ogni modo, nonostante lo sfondo storico reale, il racconto è di fantasia.