Iniziano a trapelare le prime foto in merito alla serie tv in onda su Netflix The Crown 6. Netflix ha infatti diffuso le prime foto dal set, giusto per solleticare la curiosità dei tanti spettatori e per aprire ufficialmente il dibattito sulla somiglianza degli attori ai componenti della famiglia reale inglese.

The Crown 6, Netflix diffonde le prime foto dal set: ecco il cast

Mai scelta fu così azzeccata, quella di far uscire le foto a pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra e con gli occhi di tutto il mondo puntati sulla famiglia reale inglese e su tutto quello che riguarda i Windsor. Non è un caso infatti il rilascio a pochi giorni dall’incoronazione vista la ‘febbre reale’.

The Crown 6 si concentrerà sulla storia d’amore tra William e Kate: sono loro i protagonisti delle prime ufficiali della serie Netflix, che racconterà il decennio che va dalla morte della principessa Diana fino alla seconda metà del 2010. Nella sesta stagione infatti dovremmo assistere al matrimonio di Carlo e Camilla (avvenuto nel 2005). Quello che non è ancora certo è se si arriverà al 2011, anno delle fastose nozze tra William e Kate.

Chi interpreta William e Kate

Il principe William è interpretato dal 23enne Ed McVey, al suo debutto sullo schermo: lo vedremo negli ultimi episodi di questa stagione (mentre nei primi vedremo Rufus Kampa). Per Kate Middleton è stata scelta l’esordiente Meg Bellamy (19 anni). Considerato che il ventenne William lo vedremo solo negli ultimi episodi della stagione, è probabile che il racconto si fermi alla metà dei 2000.

Dove è stata girata la serie tv

Le riprese di The Crown 6 sono state effettuate a St. Andrews, in Scozia, all’inizio del 2023. I due attori protagonisti hanno frequentato alcuni dei luoghi che il Principe William e Kate Middleton hanno realmente frequentato vent’anni fa. Tra le foto diffuse da Netflix, ce n’è anche una che li ritrae davanti al Northpoint Cafe di St. Andrews, luogo dove Kate ha incontrato William.

The Crown 6: il cast

Il cast di The Crown 6 è in buona parte quello della scorsa stagione, ecco di seguito gli attori e i personaggi interpretati nella serie.

Regina Elisabetta II – Imelda Staunton

Principe Filippo – Jonathan Pryce

Principessa Margaret – Lesley Manville

Principe Carlo – Dominic West

Principessa Diana – Elizabeth Debicki

Principessa Anna – Claudia Harrison

Camilla Parker Bowles – Olivia Williams

Tony Blair – Bertie Carvel

Mohamed Al Fayed – Salim Daw

Dodi Fayed – Khalid Abdalla

Principe Harry – Luther Ford

Principe Harry giovane – Flynn Edwards

The Crown 6 quando va in onda su Netflix?

L’uscita di The Crown 6 è prevista entro la fine del 2023. In tutto saranno 10 puntate da un’ora circa.