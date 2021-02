L’attore e comico Kevin James (Hitch – Lui sì che capisce le donne e Io vi dichiaro marito e marito, Un weekend da bamboccioni, Kevin Can’t Wait) torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova serie tv per Netflix. The Crew è la nuova scommessa della piattaforma di streaming che punta sul comico Kevin James per la sua comedy. Un team di NASCAR, così come in Formula1, funziona come un sistema di ingranaggi: ognuno fa il suo lavoro per il bene della squadra. Nel corso della serie tv ci saranno anche dei camei da parte di veri piloti NASCAR. La prima stagione, composta da dieci episodi, è disponibile su Netflix il 15 febbraio.

The Crew: la trama della serie tv comedy

Bobby Spencer era un famoso pilota NASCAR che, una volta ritiratosi dalle corse, ha deciso di fondare la sua propria squadra. La Bobby Spencer Racing è un team che per anni ha avuto un proprio mantra e delle regole a sé. Tutto cambia quando il team affronta dei cambiamenti volti a modernizzare l’assetto dello staff. Così, quando Bobby Spencer si dimette per lasciare il controllo dell’agenzia a sua figlia, un pilastro delle NASCAR a capo della squadra attuale, si scontra con il nuovo appena insediato e la sua squadra di giovani ingegneri iper tecnologici.

La donna tenta di modernizzare l’intero team, sconvolgendo e non poche le cose. A cominciare dal pilota di punta, Jake Martin, che viene sostituito con un altro. Il team si vede costretto a lavorare insieme, nonostante le differenze, scoprendo, però, di poter essere una squadra bella e bizzarra.



The Crew su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Kevin James nei panni del protagonista, un pilastro di un team NASCAR; Gary Anthony Williams nel ruolo di Chuck; Dan Ahdoot nei panni di Amir; Freddie Stroma è Jake Martin, pilota di punta del team; Sarah Stiles interpreta Beth; Jillian Mueller nella parte di Catherine, il nuovo capo del team; e Mather Zickel interpreta Frank.