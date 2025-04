E’ calato il sipario sulla terza puntata di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di The Couple andata in onda lunedì 28 aprile 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 3a puntata di The Couple di lunedì 28 aprile 2025

La terza puntata di The Couple – Una vittoria per due di lunedì 28 aprile 2025 è iniziata con Ilary Blasi che ha dedicato un applauso – ricordo a Papa Francesco. Poi si è entrati subito nel vivo del gioco con i primi scontri nati all’interno della casa. Durante la settimana Thais si è confrontata con Pierangelo, ma ha anche dovuto baciare sulla labbra Danilo dei fratelli Mileto. Un bacio che non è passato inosservato né dentro che fuori alla casa, anche se la ex velina ha prontamente precisato che tra loro non c’è nulla. Intanto si passa al verdetto del televoto che vedeva al televoto le coppie Jasmine e Pierangelo contro Thais e Elena.

Spazio poi al litigio tra le Sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta che durante la settimana hanno avuto un durissimo scontro. Momenti di tensione anche tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese accusato di aver mangiato una pastiera preparata dalla ex Miss Italia. Intanto la permanenza di Antonino nella casa si fa sempre più difficile, visto che l’ex di Belen Rodriguez non riscuote grandissime simpatie. Anzi per molti coinquilini è uno stratega – leader. Poi è la volta di Brigitta Boccoli, il cui fascino ha conquistato buona parte degli uomini della casa di The Couple, in particolare Antonino e i fratelli Mileto. Infine una grande emozione con Manila Nazzaro e Stefano Oradei che parlano apertamente del loro desiderio di avere un figlio.

Chi è uscito ieri sera 28 aprile 2025 da The Couple?

Durante la terza puntata di The Couple c’è stata anche la prima eliminazione. Il pubblico da casa era chiamato a salvare una delle coppie al televoto tra Jasmine Carrisi e Pierangelo e le ex veline Thais e Elena. Alla fine a spuntarla con il 50,8% di preferenze del pubblico da casa è stata la coppia formata da Jasmine e Pierangelo. Niente da fare per Thais e Elena, visto che le due ex veline di Striscia La notizia sono state le prime eliminate di The Couple!

The Couple: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 28 aprile 2025

Durante la terza puntata di The Couple spazio alle prime nomination. Le coppie di concorrenti più votate sono Pierangelo e Jasmine e le Sorelle Testa Irma e Lucia. andranno al televoto. Chi vuoi salvare tra le coppie Jasmine e Pierangelo e Sorelle Testa Irma e Lucia? Alla chiusura del televoto la coppia meno votata sarà definitivamente eliminata dal gioco.