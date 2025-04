Si è conclusa la seconda puntata di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di The Couple andata in onda lunedì 14 aprile 2025 con le ultime news.

Il racconto della diretta della 2a puntata di The Couple di lunedì 14 aprile 2025

La seconda puntata di The Couple – Una vittoria per due di lunedì 14 aprile 2025 è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi fasciata in un bellissimo abito bianco. Il programma entra subito nel vivo con i primi scontri scoppiati nella casa tra Elena Barolo e Laura Maddaloni, ma anche tra le Sorelle Boccoli con Manila Nazzaro definita fredda. Spazio poi ad un momento davvero emozione per le Sorelle Testa, Lucia ed Irma, che raccontano la loro vita. Dalla passione per il pugilato al coming out da parte di entrambe che ricevono anche una bellissima sorpresa da parte della mamma Anna.

La puntata prosegue con Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli che raccontano con grande emozione la loro vita da padri nonostante la separazione dalle compagne. Poi è il momento di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che apre il suo cuore confessando le sue fragilità e le difficoltà vissute per essere state sempre esposta mediaticamente. Spazio poi alle prime prove: si parte con il pit stop cambio ruote che vede trionfare Manila Nazzaro, mentre nella sfida di cultura generale è la coppia formata dalle Sorelle Boccoli a trionfare. Infine Manila Nazzaro legge le reazioni del web e dell’ex compagno Lorenzo Amoruso e replica in diretta.

Chi è uscito ieri sera 14 aprile 2025 da The Couple?

Durante la seconda puntata di The Couple non c’è stato alcuna coppia eliminata dalla casa. Dopo le nomination della prima puntata, i fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio che sono stati i più votati dai compagni hanno dovuto cedere ad una delle loro chiavi e l’hanno assegnata a Jasmine e Pierangelo.

The Couple: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 14 aprile 2025

Durante la seconda puntata di The Couple spazio alle prime nomination. Le coppie di concorrenti più votate sono Thais e Elena e Pierangelo e Jasmine e andranno al televoto. Chi vuoi salvare tra le coppie Jasmine e Pierangelo e Thais e Helena? Alla chiusura del televoto la coppia meno votata sarà definitivamente eliminata dal gioco.