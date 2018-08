The Bing Bang Theory chiude: il comunicato ufficiale

Annunciata la chiusura di The Bing Bang Theory, la sitcom cult della CBS che ha registrato record d’ascolti in America: il comunicato ufficiale

Brutte notizie per i tantissimi fan di The Bing Bang Theory! La CBS ha annunciato la chiusura della sitcom americana, ideata da Chuck Lorre e Bill Prady. Ecco il comunicato ufficiale.

The Bing Bang Theory chiude: ecco perchè

Con un comunicato ufficiale congiunto, la CBS con Warner Bros. Television e Chuck Lorre Production hanno confermato la chiusura della sitcom americana:

Saremo per sempre grati ai nostri fan per il loro supporto a The Big Bang Theory per queste 12 stagioni. Noi, il cast, gli sceneggiatori e la squadra apprezziamo tantissimo il successo della serie e vogliamo creare un’ultima stagione, e un finale di serie, che porti The Big Bang Theory a una chiusura creativamente epica.

Dopo dodici lunghi anni di successi e record d’ascolti, la sitcom ideata da Chuck Lorre e Bill Prady chiude. Stando ad una serie di indiscrezioni trapelate in rete, a causare la chiusura della serie più vista d’America sarebbe stato il rifiuto da parte di Jim Parson, che avrebbe rifiutato di rivestire ancora una volta i panni dell’amatissimo Sheldon Cooper nonostante la cifra record di 50 milioni di dollari!

The Bing Bang Theory 12: quando inizia

La chiusura di “The Big Bang Theory” ha naturalmente scosso i milioni di fan sparsi per il mondo. Dopo 279 episodi e ben dodici stagioni, i telespettatori dovranno così dire addio ad una delle serie di maggior successo della storia della tv. Basti pensare che in America la sitcom ha registrato ascolti record con un media di quasi 19milioni di telespettatori.

Un successo senza precedenti per la serie pronta a tornare in video con la dodicesima ed ultima stagione. La partenza è prevista per il prossimo 24 settembre con i nuovi episodi della serie trasmessi per i fan italiani in esclusiva su Joy ed Infinity. Successivamente, da maggio 2019, gli ultimi episodi saranno trasmessi anche in chiaro su Italia 1.

Per chi volesse prepararsi alla stagione finale, segnaliamo che a partire da Settembre proprio su Italia 1 saranno trasmessi, nella fascia pomeridiana, tutti gli episodi dell’undicesima stagione.

