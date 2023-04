Chi ama i thriller ad alto tasso di adrenalina e suspense, non può perdere The Bank Job-La rapina perfetta, in onda nella prima serata di Sabato 15 Aprile su Nove (inizio previsto per le 21.40 circa). La pellicola di Roger Donaldson del 2008 racconta un fatto di cronaca che sconvolse l’Inghilterra all’inizio degli anni ’70 e di cui, ancora oggi, molti punti rimangono oscuri. Scopriamo di più.

The Banks Job – La rapina perfetta: la trama e il cast

Un venditore di automobili in serie difficoltà economiche, si lascia convincere a commettere una rapina presso la banca che si trova in Baker Street, al centro di Londra. Il colpo va a segno ma i veri guai cominciano dopo.

All’interno di una cassetta infatti, la banda rinviene del materiale altamente scottante ed una sua errata manipolazione potrebbe portare a conseguenze gravi. Esso coinvolge le più alte sfere della società britannica, addirittura membri della famiglia reale, i servizi segreti e la mafia. Per quanto riguarda il cast, segnaliamo la presenza di Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore e Jason Statham nella parte di Terry Leather.

La rapina del 1971 che ha ispirato il film

The Bank Job-La rapina perfetta, come già detto, è incentrato su un episodio di cronaca che si verificò qualche decennio fa e ancora in gran parte da chiarire.

Era l’11 Settembre 1971 quando nella capitale inglese avvenne una rapina destinata a restare nella storia. Esattamente come ricostruito nella finzione cinematografica, quel giorno alcuni rapinatori svuotarono il caveau della banca londinese in Baker Street, portandosi via per sempre un bottino favoloso e facendola franca visto che i responsabili non furono mai presi. Tuttavia molte voci circolano intorno a questo evento che a lungo riempì le prime pagine dei quotidiani dell’epoca.

Sembra che sia stata la Polizia stessa ad insabbiare prove e reperti, di fatto impedendo la risoluzione del caso. Le chiacchiere, come spesso accade in certe situazioni, colpirono più di tutti la famiglia reale. Si disse che la Polizia obbedì ad ordini ricevuti dall’alto allo scopo di proteggere alcuni suoi membri corrotti. Ma è davvero così?

Ad onor del vero, anche se lo scalpore suscitato dalla vicenda fu tale da spingere molti a voler approfondire la vicenda, non sono mai venuti fuori indizi, anche deboli o parziali, che potessero in qualche modo suffragare questa suggestiva ipotesi. Insomma, sembra proprio che la famiglia reale inglese, in quell’occasione, non avesse nulla da nascondere.