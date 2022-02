Carlo Conti torna in tv con una nuova avventura televisiva: The Band, questo il nome del nuovo format, è uno show musicale sulle cover band, che vedrà alla conduzione proprio il presentatore toscano. Ma vediamo di cosa si tratta e soprattutto quando e su quale canale tv andrà in onda questo nuovo programma.

“The Band”, il nuovo show di Carlo Conti: ecco di cosa si tratta e quando in tv

The Band il nuovo format dedicato alle cover band condotto da Carlo Conti, molto probabilmente dovrebbe andare in onda dal prossimo 22 aprile al 13 maggio 2022 su Rai 1 in prima serata alle 21.45 circa, collocato al venerdì.

Il format del nuovo programma di Carlo Conti in onda su Rai Uno

Il format del nuovo programma di Rai 1 è un vero e proprio “talent”, a tema musicale rivolto esclusivamente però alle cover band. Ancora una volta si deve quindi parlare di “sfida” in tv, questa volta però non più tra singoli artisti come avvenuto a Tale e Quale Show o a Tali e Quali, ma tra cover band che gareggeranno tra loro a suon di musica. A quanto pare Carlo Conti è alla ricerca di specifiche cover band capaci di “replicare” nello specifico questi grandi gruppi della musica nazionale e internazionale.

Cosa potremmo vedere nel nuovo programma tv “The Band”

Nel nuovo programma di Rai 1, ci saranno quindi in gara un gruppo di persone che eseguiranno durante la puntata dei brani dei Pooh, e che si metteranno in gara con altre band che faranno i brani più celebri ad esempio dei Beatles e così via.

Non per forza imitazioni come avviene a Tale e quale, ma semplicemente una loro versione del brano, ovvio senza tradire quella originale della band scelta da rappresentare in gara. Ascolteremo quindi alcuni dei pezzi più celebri di alcune delle band più famose al mondo del panorama musicale internazionale.