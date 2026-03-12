Prime Video annuncia The 50, il nuovo reality game original italiano con il più grande cast di sempre. Un gioco decisamente originale, dove cinquanta star e influencer si sfideranno in una serie di prove per conquistare un montepremi che andrà ad uno spettatore a casa. Ma vediamo insieme ulteriori dettagli su The 50.

The 50 – arriva su Prime Video il nuovo reality game

Lo show Original italiano sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in primavera. Composto da 10 episodi, è prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios.

In questo nuovo gioco, cinquanta star e influencer si sfideranno in un castello medievale e in un’Arena in una serie di prove fisiche e mentali. Durante queste sfide, saranno costantemente osservati dal padrone di casa mascherato da leone, e del suo entourage di personaggi mascherati da cani, volpi e conigli.

Per la prima volta in un programma in streaming, il montepremi non andrà ai concorrenti, bensì a uno spettatore da casa, scelto tra chi avrà puntato sul vincitore finale dello show. I partecipanti che vinceranno le singole prove potranno mandare a rischio eliminazione i perdenti, sempre sotto gli occhi del Leone, che commenterà con sarcasmo qualsiasi avvenimento.

Il cast di The 50 è davvero ricchissimo, ed è composto da: Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Mila Suarez, Paola Caruso, Shaila Gatta, Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Antonella Elia. Ci sono poi anche Matteo Diamante, Khady Gueye, Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin, Max Felicitas.