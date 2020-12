The 100 6 su Netflix: trama e cast della sesta stagione

Dopo la messa in onda in chiaro sulle reti Mediaset, The 100 6 arriva sulla piattaforma di streaming Netflix, dove sono già presenti le precedenti cinque stagioni. In questo nuovo arco narrativo, Clarke, Bellamy, Raven e gli altri sopravvissuti si preparano ad atterrare su un pianeta carico di insidie: Sanctum non è come la Terra, e il gruppo lo scoprirà a loro spese. Tratta dai romanzi di Kass Morgan, The 100 è una serie post-apocalittica trasmessa sulla rete CW per un totale di sette stagioni.

La storia è ambientata 97 anni dopo un disastro nucleare che ha decimato la popolazione e ha reso il pianeta invivibile. I sopravvissuti abitano all’interno di una nave che ruota intorno alla Terra. Quando però le risorse iniziano a scarseggiare, cento delinquenti minorenni vengono inviati sul pianeta per capire se è possibile tornare ad abitarlo. Ovviamente li aspetta un territorio del tutto diverso da come si aspettavano. Composta da tredici episodi, The 100 6 è disponibile su Netflix dal 1° dicembre.

The 100 6: la trama della sesta stagione

A seguito degli eventi della scorsa stagione, Clarke e Bellamy devono guidare il gruppo dei sopravvissuti attraverso un nuovo pianeta, Sanctum, come indicato dagli amici Monty e Harper. Una squadra va in esplorazione trovandosi subito alle prese con diversi pericoli, tra cui una tossina presente nell’atmosfera che è in grado di influenzare il comportamento di una persona rendendola aggressiva.

The 100 6 su Netflix: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di The 100 6 ritroviamo i protagonisti della scorsa stagione: Eliza Taylor nei panni di Clarke Griffin; Paige Turco è sua madre Abby Griffin; Bob Morley è Bellamy Blake; Marie Avgeropoulos è Octavia Blake, sorella di Bellamy; Henry Ian Cusick è Marcus Kane; Lindsey Morgan interpreta Raven Reyes; Richard Harmon è John Murphy; e Tasya Teles nel ruolo di Echo.

Dopo essere apparso brevemente nel finale della scorsa stagione, Shannon Kook è stato promosso a cast regolare nella parte di Jordan Green, figlio di Monty e Harper. New entry: JR Bourne nei panni di Russell Lightbourne, leader di Sanctum, e Chuku Modu nelle vesti di Gabriel Santiago.