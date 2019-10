That’s Amore, sottotitolo “Storie di uomini e altri animali”, è il nome del nuovo programma ideato da Duccio Forzano che racconta le infinite sfumature esistenti nel rapporto tra gli uomini e i loro amici animali. Un nuovo format che il suo ideatore definisce con una sola parola: “emozionante”! Ecco le anticipazioni e quando inizia su Rai3.

That’s Amore, storie di animali e uomini a Roma: ecco quando su Rai3

Al via da lunedì 21 ottobre alle ore 20.20 “That’s Amore – Storie di uomini e altri animali“, il nuovo programma ideato da Duccio Forzano e trasmesso nella fascia preservare di Rai3. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta delle emozioni che legano gli uomini ai loro inseparabili amici animali nelle corsie della Clinica Veterinaria Roma Sud (CVRS). La prima stagione è composta da 25 puntate che andranno in onda poco prima della soap opera “Un posto al sole”.

Prodotto da Fenix Entertainment, “That’s Amore” è un programma emozionante che il suo ideatore Duccio Forzano ha descritto così durante un’intervista rilasciata a Blogo:

“Il concetto intorno cui ruota tutto il progetto, cui pensavo da un po’, è l’amore tra gli uomini e gli animali. Un amore che in questo caso ha un intermediario, ovvero i medici e il personale della CVRS, che a loro volta sono espressione di un amore straordinario verso i loro pazienti. Lo si vede da come li curano, da come li guardano, da come li seguono”.

That’s Amore – Storie di uomini e altri animali: storie commoventi nel nuovo docureality di Rai3

Si tratta di un vero e proprio docureality con al centro le storie di uomini e altri animali che si intrecciano nelle corsie della Clinica Veterinaria Roma Sud (CVRS). In ogni puntata spazio a storie dove non sempre c’è un lieto fine, ma che sono tutte commoventi come anticipa il regista ed autore televisivo.

Gli animali diventano dei veri e propri figli per i padroni e nelle varie puntate le telecamere racconteranno ai telespettatori tutto l’iter che li ha portati alla Clinica Veterinaria Roma Sud: dalla diagnosi alla terapia fino alle sale operatorie.

“Ci sono casi davvero struggenti, come quella di una coppia con i figli ormai fuori casa, legati dall’amore per una cagnolina adottata un po’ per caso…” rivela in anteprima Duccio Forzano dalle pagine di Blogo.

Un progetto diventato realtà grazie all’appoggio totale del direttore di Rete Stefano Coletta che, “da grande amante degli animali”, ha immediatamente creduto nell’idea di Duccio Forzano che come ‘ideatore e regista’ del programma si occupa della costruzione di ogni singola puntata, ma anche del montaggio.