Claudio Baglioni e il suo rivoluzionario live AL CENTRO tornano in prima serata su Rai1. Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del cantautore italiano, ex conduttore e direttore artistico di Sanremo, che torna (in replica) con uno dei suoi concerti più belli. Ecco tutte le anticipazioni la scaletta del concerto.

Claudio Baglioni “Al centro”: il live da Verona su Rai1

Mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 21.25 Rai1 ripropone, per la gioia dei tantissimi fan, AL CENTRO, il live di Claudio Baglioni.

Lo show – evento torna in prima serata per regalare ai telespettatori una serata all’insegna della grande musica italiana. Nella splendida cornice dell’Arena di Verona, Baglioni ha portato in scena un live rivoluzionario; per la prima volta nella storia, infatti, il palcoscenico è stato allestito al centro dell’Arena con tutto il pubblico intorno. Una scena maestosa con otto pedane che, durante il concerto, cambieranno forma e misura regalando così al pubblico uno spettacolo senza precedenti.

Sul palco Baglioni non sarà da solo; con l’artista, infatti, ci saranno una band di 21 polistrumentisti e 25 artisti per dare vita ad uno show a 360°. Le coreografie sono curate da Giuliano Peparini, mentre la regia è affidata a Duccio Forzano.

3 ore di musica e 33 canzoni chiamate a raccontare la vita musicale e personale di Claudio Baglioni, uno degli artisti di maggior successo della storia della musica italiana. Un concerto – evento per celebrare 50 anni di carriera, che per l’occasione hanno spinto Baglioni a preparare una scaletta con le canzoni in ordine cronologico: da “Questo piccolo grande amore” del 1972 a “Con Voi” del 2013.

Claudio Baglioni scaletta, le canzoni del live AL CENTRO

Ecco le 33 canzoni della scaletta di AL CENTRO, il concerto evento di Claudio Baglioni trasmesso in prima serata su Rai1: