“Quella Sporca Sacca Nera” diventa una serie TV internazionale, dove nel cast troviamo Douglas Booth, Dominic Cooper e l’italianissimo Guido Caprino. La serie tv spaghetti western è prodotta da Palomar con Bron Studios e si sta girando fra Italia, la Spagna e il Marocco.

Nel 2015 al Roma Web Fest, fu presentata una web serie western girata totalmente in Sardegna, scritta da Roberto Comida e Mauro Aragoni, che ne era anche il regista: “Quella Sporca Sacca Nera“. Una serie poi trasformata in un film. La serie tv, che ricorda molto da vicino i film in sapore spaghetti western, del maestro Sergio Leone per citarne uno, ora diventa una serie tv prodotta e distribuita in tutto il mondo.

La produzione è Palomar, quella che ha prodotto la saga di Montalbano e molte altre serie tv di successo in collaborazione con i BRON Studios – produttori di “Joker”. I registi saranno Mauro Aragoni e l’irlandese Brian O’Malley”; mentre la distribuzione italiana è Tim Vision.

Di cosa parla That Dirty Black Bag? Trama di Quella sporca sacca nera

That Dirty Black Bag è una serie TV Spaghetti Western. Il racconto ruota intorno ad uno scontro tra Arthur McCoy e Red Bill che dura otto giorni. McCoy è uno sceriffo ligio al dovere, dal passato difficile: incorruttibile e molto concentrato nel suo ruolo di rappresentare l’autorità.

Invece, Red Bill è uno cacciatore di teste molto solitario. È tristemente noto per decapitare i suoi nemici e infilarne le teste in una “sporca sacca nera”. Perché fa così? Perché – a suo dire – “le teste pesano meno dei corpi”.

Una storia dura, realistica ma allo stesso tempo romantica ed epica. Infatti gli ingredienti salienti sono gli intrecci dei personaggi che alternano amore, vendetta, rapine, inseguimenti, insomma tutto in pieno sapore spaghetti western. Una cosa si differenzia dal filone famoso, ovvero non ci sono eroi che battono i cattivi. Nel senso che tutti i personaggi possono essere vittime e carnefici: la fine di una battaglia è imprevedibile, non ci sono eroi e nessuno è invincibile.

That Dirty Black Bag (Quella sporca sacca nera): il cast

Il titolo internazionale è ”That dirty black bag” e il progetto prevede la realizzazione di tre stagioni da otto episodi. Sono in corso le riprese e nel cast troviamo:

Douglas Booth,

Dominic Cooper,

Guido Caprino,

Niv Sultan,

Travis Fimmel,

Christian Cooke,

Paterson Joseph,

Zoe Boyle,

Aidan Gillen,

Rose Williams,

Anna Chancellor.

La serie omaggia la tradizione del classico Spaghetti Western, David Davoli, Presidente della TV per BRON Studios, fa sapere:

“questa serie che coraggiosamente, spingendosi al limite di toni quasi danteschi, si rifà ai classici della tradizione Spaghetti Western, un genere emerso a metà degli anni ’60 con Sergio Leone. Genere che riteniamo ancora piuttosto attuale, soprattutto nel mondo a volte spietato e brutale di oggi, in cui tutti cerchiamo di trovare un senso”.

That Dirty Black Bag : numero puntate e dove è stata girata?

Le riprese della serie tv, spaghetti western si spostano tra l’ Italia, la Spagna e il Marocco ed è girata in inglese. La serie è, come abbiamo accennato, co-prodotta da Palomar e BRON. Con esattezza: David Davoli, Aaron L. Gilbert, Steven Thibault e Samantha Thomas per BRON. Mentre per PAOLOMAR ci sono: Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Patrizia Massa.

That Dirty Black Bag ha otto puntate per quanto riguarda la prima stagione, ma pare ci siano anche altre due stagioni, la seconda e la terza. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. La regia è affidata a Brian O’Malley e Mauro Aragoni.