In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo il nostro domani, TGCom24 ripropone la rubrica settimanale “Intelligenze Artificiali – Luci e Ombre”. A partire dal 12 ottobre, ogni sabato alle 17:00, Matteo Flora, esperto di strategie digitali, imprenditore e docente, torna a condurre il programma, guidando il pubblico attraverso i confini dell’AI. Questa nuova edizione metterà in evidenza sia i lati positivi che le criticità di questa tecnologia innovativa.

Intelligenze artificiali – luci e ombre con Matteo Flora in onda su TgCom24

“Nella seconda stagione ci spingeremo oltre la semplice analisi dell’intelligenza artificiale,” afferma Flora. “Esamineremo sia le enormi possibilità che offre sia le sfide che pone in diversi ambiti della società. L’obiettivo è fornire una panoramica completa e bilanciata, necessaria per affrontare consapevolmente il futuro in evoluzione.”

Ogni episodio vedrà Flora dialogare con ospiti esperti e affermati nei loro campi, i quali condivideranno una prospettiva autentica su come l’AI stia trasformando il loro lavoro. La novità di quest’anno è la struttura in due parti, che esplora dapprima i benefici e le opportunità dell’intelligenza artificiale, seguiti da un’analisi critica dei rischi e delle implicazioni etiche, per garantire una visione a 360 gradi.

Ospite del primo episodio sarà Giuseppe Vaciago, avvocato e coordinatore del Tavolo sull’intelligenza artificiale dell’Ordine degli avvocati di Milano.

Con “Intelligenze Artificiali”, TGCom24 propone uno sguardo al futuro attraverso la prospettiva delle professioni odierne, creando un confronto stimolante e illuminante in cui il futuro e il presente si incontrano.