È di quest ultime ore la notizia che alcuni attori che prendono parte alla soap opera turca Bir Zamanlar Cukurova per noi Terra Amara, saranno ospiti di una delle prossime puntate di Verissimo di Silvia Toffanin. Chi sono in particolare questi attori? Sono due degli attori principali della novela, ovvero Ugur Gunes che presta il volto a Yilmaz e Melike Ipek Yalova che invece veste i panni di Mujgan. Scopriamo meglio cosa sta succedendo.

Terra Amara: Ugur Gunes (Yilmaz) e Melike Ipek Yalova (Mujgan) sono stati ospiti a Verissimo?

I due attori protagonisti delle intricate vicende di Terra Amara, sono stati ospiti a Verissimo? Pare proprio di sì! Dalla Turchia, infatti arriva una clamorosa indiscrezione che dà per certo che i due attori siano stati in Italia ospiti del programma del sabato e domenica pomeriggio di Silvia Toffanin, Verissimo. Alcuni giorni fa, proprio una pagina dedicata al famoso attore turco, Ugur Gunes ha pubblicato un post con una foto del bell’attore davanti al Duomo di Milano, con la didascalia che recita: “Ricordo di Milano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uğur Güneş (@ugur.gunes)

Ed inoltre una nota giornalista turca, Birsen Altuntas ha confermato che i due attori di Terra Amara, Ugur Gunes e Melike Ipek Yalova sarebbero stati a Milano come ospiti di una puntata di Verissimo.

Ugur Gunes (Yilmaz) Melike Ipek Yalova (Mujgan) sono comparsi assieme ad alcuni fans nelle vicinanze dello studio di Striscia la Notizia il Tg satirico di Antonio Ricci. Questo ulteriore indizio rafforza l’ipotesi che i due attori siano stati in Italia per registrare una delle puntate di Verissimo. Sapete benissimo che Terra Amara registra ascolti altissimi, e in Italia è amatissima.

Del resto, le soap turche in Italia hanno un successo strepitoso per cui è normale che gli attori protagonisti della serie tv siano ospiti del prestigioso salotto televisivo di Silvia Toffanin. Dove tra l’altro sono stati ospiti altri attori turchi amatissimi anche in Italia:

Can Yaman,

Demet Ozdemir,

Serkan Çayoglu,

ÖOzge Gurel

Kerem Bursin

e ora si aggiungono Ugur Gunes e Melike Ipek Yalova che interpretano rispettivamente Yilmaz e Mujgan di Terra Amara.

Come mai non sono stati ospiti anche Demir e Zuleyha, protagonisti principali della Serie ma proprio Mujgan e Yilmaz?

In una serie corale come quella di Terra Amara, ci sono moltissimi personaggi principali che sono i protagonisti su cui ruota la storia e moltissimi altri che sono di contorno ma non per questo meno importanti. Molti fans si chiedono come mai non siano stati invitati

Murat Ünalmış e Hilal Altınbilek che interpretano rispettivamente Demir Yaman e Züleyha Altun Yaman. È probabile, che gli attori siano impegnati in altre produzioni su altri set di lavoro ed è per questo che sono stati scelti per questa occasione, gli attori disponibili, per realizzare adesso l’intervista a Verissimo.